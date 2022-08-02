Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9356 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,852 руб., максимальный - 9,048 руб. Было заключено 54370 сделок. Объем торгов составил 58791,59 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,97 руб. за юань.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9356 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38342,697 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 38119,894 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,249 руб. Минимальный курс евро составил 60,5175 руб., максимальный - 61,69 руб. Было заключено 20373... Минимальный курс евро составил 60,5175 руб., максимальный - 61,69 руб. Было заключено 20373... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,169 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,445 руб., максимальный - 60,4975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 59,445 руб., максимальный - 60,4975 руб. Была... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9356 руб. Минимальный курс юаня составил 8,852 руб., максимальный - 9,048 руб. Было заключено 54370 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,852 руб., максимальный - 9,048 руб. Было заключено 54370 сделок.... читать дальше

.

ПАО "Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн руб., сообщил эмитент. Ставка купона на весь срок обращения выпуска - 4,5 года - установлена в размере 14% годовых. Номинальная... Ставка купона на весь срок обращения выпуска - 4,5 года - установлена в размере 14% годовых. Номинальная... читать дальше

.

Российский рынок акций завершил торги снижением под давлением внешних негативных факторов. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись падением, за исключением австралийского индекса. Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись падением, за исключением австралийского индекса. Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в... читать дальше

.

Третья по величине страховая компания в Европе - итальянская Generali списала российские инвестиции на сумму 138 млн евро и переклассифицировала их в активы для продажи, следует из отчета страховщика. В эту сумму входит 41 млн евро миноритарной доли (38,5%) в... В эту сумму входит 41 млн евро миноритарной доли (38,5%) в... читать дальше

.

Аграрии РФ ко 2 августа собрали 51 млн тонн зерна, в том числе 43,9 млн тонн пшеницы, сообщает Минсельхоз. Уборка идет в 49 регионах страны. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 11,9 млн га, в том числе пшеница убрана с 9,9 млн га. Уборка идет в 49 регионах страны. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 11,9 млн га, в том числе пшеница убрана с 9,9 млн га. Сбор ячменя составил... Сбор ячменя составил... читать дальше

.

Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июле 2022 года снизился на 13,2% - до 75,721 трлн рублей по сравнению с июлем 2021 года, когда он составил 87,248 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи. По сравнению с июнем текущего года произошел рост объема... читать дальше

.

Цены на нефть перешли к слабому росту после резкого снижения по итогам прошлой сессии. В понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост деловой... В понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост деловой... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0991 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,42 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,42 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... читать дальше

.

Минпромторг РФ подготовил проект изменений в Налоговый кодекс РФ, предполагающих исключение асбеста из категории горно-химического сырья, к которому с этого года применяется повышающий коэффициент НДПИ в размере 3,5. Как следует из опубликованного министерством проекта... Как следует из опубликованного министерством проекта... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз роста экономики Грузии в 2022 году в сторону увеличения - до 10,9% против предыдущей оценки (годичной давности) на уровне 5,4%. Согласно сообщению агентства, пересмотр оценки - следствие, в частности, "очень... Согласно сообщению агентства, пересмотр оценки - следствие, в частности, "очень... читать дальше

.

Правительство Орловской области выкупило по оферте 2 млн 261,510 тыс. облигаций 2017 года серии 34001 по цене 100% от непогашенной номинальной стоимости на сумму 904,6 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов региона. "1 августа 2022 года правительством... "1 августа 2022 года правительством... читать дальше

.

Курс доллара США снижается к иене в ходе торгов во вторник за счет повышенного спроса на защитные активы, однако дорожает к большинству основных мировых валют. Поддержку японской иене как валюте "тихой гавани" оказывают новости о том, что спикер Палаты представителей... Поддержку японской иене как валюте "тихой гавани" оказывают новости о том, что спикер Палаты представителей... читать дальше

.

ООО "ПИК-корпорация" 3 августа с 12:00 до 12:30 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение "замещающих" облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн, говорится в сообщении компании. Андеррайтером выступит "Атон". Андеррайтером выступит "Атон". Техразмещение запланировано на 5... Техразмещение запланировано на 5... читать дальше

.