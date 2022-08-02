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02 августа 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9356 руб.

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2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9356 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,852 руб., максимальный - 9,048 руб. Было заключено 54370 сделок. Объем торгов составил 58791,59 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,97 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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