Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,2631 руб.

Минимальный курс евро составил 60,5 руб., максимальный - 62,0025 руб. Было заключено 9135 сделок. Объем торгов составил 20494,66 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,0175 руб. за евро.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2631 руб.

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Третья по величине страховая компания в Европе - итальянская Generali списала российские инвестиции на сумму 138 млн евро и переклассифицировала их в активы для продажи, следует из отчета страховщика. В эту сумму входит 41 млн евро миноритарной доли (38,5%) в... В эту сумму входит 41 млн евро миноритарной доли (38,5%) в... читать дальше

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Аграрии РФ ко 2 августа собрали 51 млн тонн зерна, в том числе 43,9 млн тонн пшеницы, сообщает Минсельхоз. Уборка идет в 49 регионах страны. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 11,9 млн га, в том числе пшеница убрана с 9,9 млн га. Уборка идет в 49 регионах страны. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 11,9 млн га, в том числе пшеница убрана с 9,9 млн га. Сбор ячменя составил... Сбор ячменя составил... читать дальше

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Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июле 2022 года снизился на 13,2% - до 75,721 трлн рублей по сравнению с июлем 2021 года, когда он составил 87,248 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи. По сравнению с июнем текущего года произошел рост объема... читать дальше

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Цены на нефть перешли к слабому росту после резкого снижения по итогам прошлой сессии. В понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост деловой... В понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост деловой... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0991 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,42 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,42 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... читать дальше

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Минпромторг РФ подготовил проект изменений в Налоговый кодекс РФ, предполагающих исключение асбеста из категории горно-химического сырья, к которому с этого года применяется повышающий коэффициент НДПИ в размере 3,5. Как следует из опубликованного министерством проекта... Как следует из опубликованного министерством проекта... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз роста экономики Грузии в 2022 году в сторону увеличения - до 10,9% против предыдущей оценки (годичной давности) на уровне 5,4%. Согласно сообщению агентства, пересмотр оценки - следствие, в частности, "очень... Согласно сообщению агентства, пересмотр оценки - следствие, в частности, "очень... читать дальше

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Правительство Орловской области выкупило по оферте 2 млн 261,510 тыс. облигаций 2017 года серии 34001 по цене 100% от непогашенной номинальной стоимости на сумму 904,6 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов региона. "1 августа 2022 года правительством... "1 августа 2022 года правительством... читать дальше

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Курс доллара США снижается к иене в ходе торгов во вторник за счет повышенного спроса на защитные активы, однако дорожает к большинству основных мировых валют. Поддержку японской иене как валюте "тихой гавани" оказывают новости о том, что спикер Палаты представителей... Поддержку японской иене как валюте "тихой гавани" оказывают новости о том, что спикер Палаты представителей... читать дальше

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ООО "ПИК-корпорация" 3 августа с 12:00 до 12:30 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение "замещающих" облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн, говорится в сообщении компании. Андеррайтером выступит "Атон". Андеррайтером выступит "Атон". Техразмещение запланировано на 5... Техразмещение запланировано на 5... читать дальше

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АПК РФ к 27 июля получил на проведение сезонных полевых работ 620 млрд рублей кредитов, что на 34% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 415,9 млрд рублей против 346,2 млрд рублей год назад, Сбербанк -... В частности, Россельхозбанк выдал 415,9 млрд рублей против 346,2 млрд рублей год назад, Сбербанк -... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов во вторник из-за роста напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Китай примет "жесткие и решительные меры", если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, передает во... читать дальше

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В G7 по-прежнему рассматривают идею установления потолка цен на экспортируемую Россией нефть, говорится в совместном заявлении министров энергетики стран "группы семи", опубликованном во вторник. "Мы продолжаем рассматривать ряд подходов, в том числе варианты полного... "Мы продолжаем рассматривать ряд подходов, в том числе варианты полного... читать дальше

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Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV во втором квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 22% - до 251 млн евро по сравнению с 206 млн евро за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка во втором... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка во втором... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-267 на 43 млрд 735,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Минфин РФ предлагает разрешить экспорт удобрений через порты Кавказ, Находка и Темрюк. Изменения коснутся экспорта азотных (код ТН ВЭД 3102) и сложных удобрений (код ТН ВЭД 3105), на вывоз которых из России с декабря 2021 года введены квоты. Подготовленный министерством... Подготовленный министерством... читать дальше

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