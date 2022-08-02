02 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июль 2022
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июнь 2022
Это автоматическое сообщение.
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02 августа 2022 года 18:44
Третья по величине страховая компания в Европе - итальянская Generali списала российские инвестиции на сумму 138 млн евро и переклассифицировала их в активы для продажи, следует из отчета страховщика.
В эту сумму входит 41 млн евро миноритарной доли (38,5%) в... читать дальше
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02 августа 2022 года 18:31
Аграрии РФ ко 2 августа собрали 51 млн тонн зерна, в том числе 43,9 млн тонн пшеницы, сообщает Минсельхоз.
Уборка идет в 49 регионах страны. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 11,9 млн га, в том числе пшеница убрана с 9,9 млн га.
Сбор ячменя составил... читать дальше
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02 августа 2022 года 18:14
Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июле 2022 года снизился на 13,2% - до 75,721 трлн рублей по сравнению с июлем 2021 года, когда он составил 87,248 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи. По сравнению с июнем текущего года произошел рост объема... читать дальше
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02 августа 2022 года 18:07
Цены на нефть перешли к слабому росту после резкого снижения по итогам прошлой сессии.
В понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост деловой... читать дальше
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02 августа 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0991 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,42 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... читать дальше
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02 августа 2022 года 17:49
Минпромторг РФ подготовил проект изменений в Налоговый кодекс РФ, предполагающих исключение асбеста из категории горно-химического сырья, к которому с этого года применяется повышающий коэффициент НДПИ в размере 3,5.
Как следует из опубликованного министерством проекта... читать дальше
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02 августа 2022 года 17:35
Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз роста экономики Грузии в 2022 году в сторону увеличения - до 10,9% против предыдущей оценки (годичной давности) на уровне 5,4%.
Согласно сообщению агентства, пересмотр оценки - следствие, в частности, "очень... читать дальше
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02 августа 2022 года 17:24
Правительство Орловской области выкупило по оферте 2 млн 261,510 тыс. облигаций 2017 года серии 34001 по цене 100% от непогашенной номинальной стоимости на сумму 904,6 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов региона.
"1 августа 2022 года правительством... читать дальше
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02 августа 2022 года 17:23
Курс доллара США снижается к иене в ходе торгов во вторник за счет повышенного спроса на защитные активы, однако дорожает к большинству основных мировых валют.
Поддержку японской иене как валюте "тихой гавани" оказывают новости о том, что спикер Палаты представителей... читать дальше
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02 августа 2022 года 17:17
ООО "ПИК-корпорация" 3 августа с 12:00 до 12:30 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение "замещающих" облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн, говорится в сообщении компании.
Андеррайтером выступит "Атон".
Техразмещение запланировано на 5... читать дальше
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02 августа 2022 года 17:15
АПК РФ к 27 июля получил на проведение сезонных полевых работ 620 млрд рублей кредитов, что на 34% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.
В частности, Россельхозбанк выдал 415,9 млрд рублей против 346,2 млрд рублей год назад, Сбербанк -... читать дальше
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02 августа 2022 года 17:07
Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов во вторник из-за роста напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Китай примет "жесткие и решительные меры", если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, передает во... читать дальше
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02 августа 2022 года 16:54
В G7 по-прежнему рассматривают идею установления потолка цен на экспортируемую Россией нефть, говорится в совместном заявлении министров энергетики стран "группы семи", опубликованном во вторник.
"Мы продолжаем рассматривать ряд подходов, в том числе варианты полного... читать дальше
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02 августа 2022 года 16:45
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV во втором квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 22% - до 251 млн евро по сравнению с 206 млн евро за аналогичный период прошлого года.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка во втором... читать дальше
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02 августа 2022 года 16:39
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-267 на 43 млрд 735,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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02 августа 2022 года 16:36
Минфин РФ предлагает разрешить экспорт удобрений через порты Кавказ, Находка и Темрюк. Изменения коснутся экспорта азотных (код ТН ВЭД 3102) и сложных удобрений (код ТН ВЭД 3105), на вывоз которых из России с декабря 2021 года введены квоты.
Подготовленный министерством... читать дальше
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