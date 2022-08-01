Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,4437 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,3 руб., максимальный - 62,6675 руб. Было заключено 59378 сделок. Объем торгов составил 109701,17 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,34 руб. за доллар США.

1 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 369 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4437 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 222,803 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,439 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 369 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4437 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,3 руб., максимальный - 62,6675 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,3 руб., максимальный - 62,6675 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1412 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7119 руб. Минимальный курс евро составил 60,3325 руб., максимальный - 63,935 руб. Было заключено 23014... Минимальный курс евро составил 60,3325 руб., максимальный - 63,935 руб. Было заключено 23014... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1958 руб. Минимальный курс юаня составил 8,807 руб., максимальный - 9,458 руб. Было заключено 77064 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,807 руб., максимальный - 9,458 руб. Было заключено 77064 сделки.... читать дальше

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В России энергопотребление в июле 2022 г. сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в Минэнерго РФ со ссылкой на замминистра Евгения Грабчака. По итогам января-июля 2022 г. рост потребления электроэнергии составил 1,9%... По итогам января-июля 2022 г. рост потребления электроэнергии составил 1,9%... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник разнонаправленно. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,52% и составил 2180,09 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,52% и составил 2180,09 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,85% - до 1138,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,85% - до 1138,79 пункта. Европейские рынки акций начали... Европейские рынки акций начали... читать дальше

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Глава ВТБ Андрей Костин считает, что банковский сектор может обойтись без финансовых вливаний при условии корректировки регулирования: ЦБ мог бы дать рассрочку на создание резервов по кредитам и замороженным в иностранных банках активам. "Я думаю, что ЦБ и правительство... "Я думаю, что ЦБ и правительство... читать дальше

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Россия в июле т.г., по предварительным данным, экспортировала 2,804 млн тонн пшеницы, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... читать дальше

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Эксперты техкомитета ОПЕК+ понизили оценку профицита нефти в 2022 году с 1 млн баррелей в сутки до 0,8 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 2 августа. Эксперты исходят из предположения, что уровень добычи нефти странами... Эксперты исходят из предположения, что уровень добычи нефти странами... читать дальше

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Банк России понизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года на 0,3 трлн рублей, до диапазона 3,2-3,8 трлн рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора. "Это изменение связано главным образом с уменьшением до 0,5-0,7 трлн... "Это изменение связано главным образом с уменьшением до 0,5-0,7 трлн... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. Silver Bear Resources (SBR) произвела на своем проекте Мангазейский в Якутии 370,4 тыс. унций серебра, сообщила компания. Это на 15% меньше результата соответствующего периода прошлого года (436,1 тыс. унций). Снижение содержаний было... Снижение содержаний было... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании "Центр финансовой поддержки" (МФК "ЦФП") до уровня "ruBB", по рейтингу установлен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства. Ранее действовал рейтинг... Ранее действовал рейтинг... читать дальше

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Банк России оценил падение экономики РФ во 2-м квартале 2022 года в 4,3%, в 3-м квартале снижение оценивается в 7%. Такие данные содержатся в июльском докладе о денежно-кредитной политике. Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ по итогам 2-го квартала на уровне... Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ по итогам 2-го квартала на уровне... читать дальше

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По итогам 2021 года ВВП Азербайджана, увеличился на 5,6%, а в 2022 году он возрастет на 3%, в 2023 году - на 2,7%, прогнозируют аналитики "Ренессанс Капитала". "В Азербайджане ВВП вырос на 6,2% г/г за 1-е полугодие 2022 года (после роста на 5,6% в 2021 году) и этот рост... "В Азербайджане ВВП вырос на 6,2% г/г за 1-е полугодие 2022 года (после роста на 5,6% в 2021 году) и этот рост... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6689 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,2825 руб., максимальный - 62,6325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,2825 руб., максимальный - 62,6325 руб. Было... читать дальше

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Минцифры РФ исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, говорится в сообщении министерства. Так, из реестра исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных... Так, из реестра исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных... читать дальше

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