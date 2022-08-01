ЦБ РФ установил курс евро с 2 августа в размере 63,2468 руб.

1 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 августа, составляет 63,2468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,73 коп.

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Банк России оценил падение экономики РФ во 2-м квартале 2022 года в 4,3%, в 3-м квартале снижение оценивается в 7%. Такие данные содержатся в июльском докладе о денежно-кредитной политике. Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ по итогам 2-го квартала на уровне... Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ по итогам 2-го квартала на уровне... читать дальше

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По итогам 2021 года ВВП Азербайджана, увеличился на 5,6%, а в 2022 году он возрастет на 3%, в 2023 году - на 2,7%, прогнозируют аналитики "Ренессанс Капитала". "В Азербайджане ВВП вырос на 6,2% г/г за 1-е полугодие 2022 года (после роста на 5,6% в 2021 году) и этот рост... "В Азербайджане ВВП вырос на 6,2% г/г за 1-е полугодие 2022 года (после роста на 5,6% в 2021 году) и этот рост... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6689 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,2825 руб., максимальный - 62,6325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,2825 руб., максимальный - 62,6325 руб. Было... читать дальше

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Минцифры РФ исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, говорится в сообщении министерства. Так, из реестра исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных... Так, из реестра исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных... читать дальше

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Банк России в опубликованном в понедельник докладе о денежно-кредитной политике привел дополнительное объяснение удивившего рынок широкого шага снижения ключевой ставки на заседании 22 июля - помимо динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Речь о "ловушке ожиданий: ситуации,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности ПАО СК "Росгосстрах" на уровне "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, бизнес страховщика высоко диверсифицирован по направлениям и географии... Как отмечает агентство, бизнес страховщика высоко диверсифицирован по направлениям и географии... читать дальше

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В июле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние 2 года (с июня 2020... Это минимальный уровень за последние 2 года (с июня 2020... читать дальше

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Единую цифровую платформу "ГосТех" и ГИС "Госмаркет" Минцифры РФ рассчитывает запустить в январе 2023 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с положениями доработанной министерством концепции создания "ГосТеха". По словам источника, концепция была доработана с... По словам источника, концепция была доработана с... читать дальше

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В 1-м полугодии т.г. чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ составила 152,16 млрд рублей, что вдвое больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете компании. Выручка выросла на 42,4% - до 710,7 млрд рублей. Себестоимость выросла на 23,9% - до... Выручка выросла на 42,4% - до 710,7 млрд рублей. Себестоимость выросла на 23,9% - до... читать дальше

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Торги в первый день августа американские фондовые индексы начали слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивают сильный подъем индексов по итогам июля и новости о корпоративных сделках. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизилось на 0,12%... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизилось на 0,12%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинги пяти... Рейтинги пяти... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия выручка ОК "Русал" по РСБУ упала на 55% - до 70,32 млрд рублей, следует из раскрытия компании. Прибыль от продаж также сократилась на 55%, составив 68,9 млрд рублей. Прибыль от продаж также сократилась на 55%, составив 68,9 млрд рублей. Благодаря прочим доходам в размере 41,6 млрд рублей (годом ранее - 3,7... Благодаря прочим доходам в размере 41,6 млрд рублей (годом ранее - 3,7... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании "Центр финансовой поддержки" (МФК "ЦФП") до уровня "ruBB", по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее действовал рейтинг... Ранее действовал рейтинг... читать дальше

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Совет директоров ГК "Сегежа" утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. У компании уже есть две программы биржевых... У компании уже есть две программы биржевых... читать дальше

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Австралия в следующем году столкнется с экономически опасным дефицитом природного газа, и правительство должно работать с производителями, чтобы те немедленно начали перенаправлять предназначенный для экспорта СПГ на внутренний рынок, заявила Австралийская комиссия по вопросам... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-266 на 31 млрд 724,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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