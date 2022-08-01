01 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июнь 2022
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июнь 2022
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июнь 2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июль 2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июнь 2022
Это автоматическое сообщение.
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01 августа 2022 года 18:13
Банк России оценил падение экономики РФ во 2-м квартале 2022 года в 4,3%, в 3-м квартале снижение оценивается в 7%. Такие данные содержатся в июльском докладе о денежно-кредитной политике.
Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ по итогам 2-го квартала на уровне... читать дальше
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01 августа 2022 года 18:05
По итогам 2021 года ВВП Азербайджана, увеличился на 5,6%, а в 2022 году он возрастет на 3%, в 2023 году - на 2,7%, прогнозируют аналитики "Ренессанс Капитала".
"В Азербайджане ВВП вырос на 6,2% г/г за 1-е полугодие 2022 года (после роста на 5,6% в 2021 году) и этот рост... читать дальше
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01 августа 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6689 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,2825 руб., максимальный - 62,6325 руб. Было... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:57
Минцифры РФ исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, говорится в сообщении министерства.
Так, из реестра исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:49
Банк России в опубликованном в понедельник докладе о денежно-кредитной политике привел дополнительное объяснение удивившего рынок широкого шага снижения ключевой ставки на заседании 22 июля - помимо динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Речь о "ловушке ожиданий: ситуации,... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:42
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности ПАО СК "Росгосстрах" на уровне "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, бизнес страховщика высоко диверсифицирован по направлениям и географии... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:34
В июле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Это минимальный уровень за последние 2 года (с июня 2020... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:26
Единую цифровую платформу "ГосТех" и ГИС "Госмаркет" Минцифры РФ рассчитывает запустить в январе 2023 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с положениями доработанной министерством концепции создания "ГосТеха".
По словам источника, концепция была доработана с... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:19
В 1-м полугодии т.г. чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ составила 152,16 млрд рублей, что вдвое больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете компании.
Выручка выросла на 42,4% - до 710,7 млрд рублей. Себестоимость выросла на 23,9% - до... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:11
Торги в первый день августа американские фондовые индексы начали слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивают сильный подъем индексов по итогам июля и новости о корпоративных сделках.
Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизилось на 0,12%... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:05
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинги пяти... читать дальше
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01 августа 2022 года 17:04
По итогам 1-го полугодия выручка ОК "Русал" по РСБУ упала на 55% - до 70,32 млрд рублей, следует из раскрытия компании.
Прибыль от продаж также сократилась на 55%, составив 68,9 млрд рублей.
Благодаря прочим доходам в размере 41,6 млрд рублей (годом ранее - 3,7... читать дальше
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01 августа 2022 года 16:59
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании "Центр финансовой поддержки" (МФК "ЦФП") до уровня "ruBB", по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее действовал рейтинг... читать дальше
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01 августа 2022 года 16:58
Совет директоров ГК "Сегежа" утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.
У компании уже есть две программы биржевых... читать дальше
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01 августа 2022 года 16:56
Австралия в следующем году столкнется с экономически опасным дефицитом природного газа, и правительство должно работать с производителями, чтобы те немедленно начали перенаправлять предназначенный для экспорта СПГ на внутренний рынок, заявила Австралийская комиссия по вопросам... читать дальше
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01 августа 2022 года 16:55
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-266 на 31 млрд 724,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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