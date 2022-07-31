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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июля в размере 61,3101 руб., евро - 62,5695 руб.
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31 июля 2022 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июля в размере 61,3101 руб., евро - 62,5695 руб.

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31 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 61,3101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,70 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 62,5695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,24 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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