ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июля в размере 61,3101 руб., евро - 62,5695 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 62,5695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,24 коп.

31 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 61,3101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,70 коп.

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Арендаторы столичной земли за два с половиной года получили одобрение на размещение 85 некапитальных объектов благоустройства и спорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С 2019 года в... С 2019 года в... читать дальше

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Правительство профинансирует строительство тепловых сетей в столице Мордовии – Саранске, и канализационного коллектора в Рузаевке. Распоряжение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба... читать дальше

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Практически все пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa, состоящие в профсоюзе, заявили о готовности выйти на забастовку с требованием повышения зарплат, передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление профсоюза. Профсоюз Vereinigung Cockpit призывает... Профсоюз Vereinigung Cockpit призывает... читать дальше

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Правительство РФ продлило до конца 2022 г. тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отхода черных металлов, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно постановлению правительства, квота составит 1350 тысяч тонн. При экспорте металла в объеме квота пошлина... Согласно постановлению правительства, квота составит 1350 тысяч тонн. При экспорте металла в объеме квота пошлина... читать дальше

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Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда РФ (ПФР), временно исполнять обязанности руководителя фонда будет Сергей Чирков. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Чирков имеет большой... Чирков имеет большой... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины апреля превысил 12,4 тыс. случаев, госпитализированы почти 1 тыс. человек, скончались 38 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По... "По... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля. "В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину... "В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину... читать дальше

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Почти 70 компаний, работающих на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва"", объединил проект "Техноработа". С начала года эти предприятия предложили соискателям около 300 вакансий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 576 млн 818 тыс. 99, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 399 тыс.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 61,3101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 62,5695 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 62,5695 руб. По сравнению с...

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Эмитировать карты Union Pay готовятся еще два крупных российских банка - МКБ и ДОМ.РФ, рассказали "Известиям" их представители. В МКБ прорабатывается возможность выпуска карт платежной системы КНР, сообщили изданию в пресс-службе банка. ДОМ.РФ планирует начать эмиссию... В МКБ прорабатывается возможность выпуска карт платежной системы КНР, сообщили изданию в пресс-службе банка. ДОМ.РФ планирует начать эмиссию... читать дальше

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В июле 2019 года коммерческие организации получили возможность размещать на портале поставщиков закупки и предлагать свои товары и услуги друг другу (B2B-сделки). С того момента на ресурсе было опубликовано около 9,6 тысячи подобных закупок, потенциальный объем которых... читать дальше

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На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) будет дополнительно направлено 127,5 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В рамках действующей программы... "В рамках действующей программы... читать дальше

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Премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства будут вручаться с этого года в России, они учреждены по указу президента РФ Владимира Путина. Правила присуждения новых наград утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт российского... читать дальше

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АО "Оптиковолоконные системы" (портфельная компания "Роснано") построит завод по изготовлению преформ для производства оптоволоконного кабеля, говорится в сообщении госкорпорации. Уточняется, что к настоящему времени подготовлено технико-экономическое обоснование... Уточняется, что к настоящему времени подготовлено технико-экономическое обоснование... читать дальше

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"АвтоВАЗ" формирует стратегию развития предприятия и бренда LADA, финальные решения по загрузке производственных площадок в Тольятти и Ижевске будут приняты в августе-сентябре этого года, сообщает в субботу пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на... читать дальше

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