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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июля в размере 61,3101 руб., евро - 62,5695 руб.
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30 июля 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июля в размере 61,3101 руб., евро - 62,5695 руб.
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30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 61,3101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 62,5695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 135,24 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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