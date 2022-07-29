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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,5707 руб.
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29 июля 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,5707 руб.
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29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5707 руб. Минимальный курс евро составил 61,5075 руб., максимальный - 63,715 руб. Было заключено 23372 сделки. Объем торгов составил 63723,62 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,47 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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