Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,4068 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,525 руб., максимальный - 62,2725 руб. Было заключено 57483 сделки. Объем торгов составил 117555,12 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,62 руб. за доллар США.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4068 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39065,269 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,769 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2298 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0802 руб., максимальный - 9,3661 руб. Было заключено 53739... Минимальный курс юаня составил 9,0802 руб., максимальный - 9,3661 руб. Было заключено 53739... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5707 руб. Минимальный курс евро составил 61,5075 руб., максимальный - 63,715 руб. Было заключено 23372... Минимальный курс евро составил 61,5075 руб., максимальный - 63,715 руб. Было заключено 23372... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4068 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,525 руб., максимальный - 62,2725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,525 руб., максимальный - 62,2725 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ в пятницу зыкрылся разнонаправленной динамикой индексов на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский... В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский... читать дальше

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Минцифры РФ подготовило проект отрицательного отзыва правительства на законопроект "О майнинге в РФ", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом. По его словам, проект отзыва составлен с учетом предложений ФНС, Росфинмониторинга, Минюста России и... По его словам, проект отзыва составлен с учетом предложений ФНС, Росфинмониторинга, Минюста России и... читать дальше

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Под новые санкции США попали еще два гражданина РФ, а также связанные с ними организации, сообщается на сайте американского Минфина. Согласно опубликованному в пятницу списку, санкции затронут общественную организацию "Креативная дипломатия", президентом которой... Согласно опубликованному в пятницу списку, санкции затронут общественную организацию "Креативная дипломатия", президентом которой...

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2022 года увеличилась на 629,8 млрд рублей, или на 0,9%, до 69 трлн 623,2 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-июне 2022 года выросла на 5,1%. Денежная масса в январе-июне 2022 года выросла на 5,1%. В... В... читать дальше

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Цены на нефть уверенно растут в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе, но покажет снижение по итогам июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск составляет $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск составляет $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на... читать дальше

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ЦБ РФ в условиях непредсказуемости в реализации санкционных сценариев моделирует разные варианты их воздействия на российские финансовые рынки, заявил регулятор в пятницу. На данный момент из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится... На данный момент из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится... читать дальше

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Штрафы за несоблюдение мер воздействия, направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, могут быть введены в отношении предпринимателей, компаний и должностных лиц, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения таких предложений. Минфин подготовил... Минфин подготовил... читать дальше

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ЦБ РФ рекомендовал банкам при выдаче кредитов под плавающие ставки, а также при разработке других финансовых продуктов использовать срочную версию RUONIA на сроки 1, 3 или 6 месяцев в качестве эталонного индикатора. Соответствующее информационное письмо опубликовано на... Соответствующее информационное письмо опубликовано на... читать дальше

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Минпромторг и Минфин РФ вскоре могут сформировать единое решение о применении нулевой ставки НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров журналистам в Петербурге в пятницу. "Мы (Минпромторг) с... "Мы (Минпромторг) с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3094 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,485 руб., максимальный - 62,245 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,485 руб., максимальный - 62,245 руб. Было... читать дальше

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В первом полугодии 2022 года совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований увеличился на 719,2 млрд рублей, или на 6,0%, до 12 трлн 742,5 млрд рублей, против роста на 1 трлн 319,5 млрд рублей, или на 13,9%, за аналогичный период 2021... читать дальше

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Ситуация в российской экономике складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле, в июне сохраняется рост в сельском хозяйстве, улучшились показатели в добыче и некоторых сферах обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний рынок, заявил глава... читать дальше

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