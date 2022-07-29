Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1455 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0796 руб., максимальный - 9,205 руб. Было заключено 2562 сделки. Объем торгов составил 6030,14 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2 руб. за юань.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1455 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39065,269 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,769 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2298 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0802 руб., максимальный - 9,3661 руб. Было заключено 53739... Минимальный курс юаня составил 9,0802 руб., максимальный - 9,3661 руб. Было заключено 53739... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5707 руб. Минимальный курс евро составил 61,5075 руб., максимальный - 63,715 руб. Было заключено 23372... Минимальный курс евро составил 61,5075 руб., максимальный - 63,715 руб. Было заключено 23372... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4068 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,525 руб., максимальный - 62,2725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,525 руб., максимальный - 62,2725 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ в пятницу зыкрылся разнонаправленной динамикой индексов на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский... В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский... читать дальше

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Минцифры РФ подготовило проект отрицательного отзыва правительства на законопроект "О майнинге в РФ", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом. По его словам, проект отзыва составлен с учетом предложений ФНС, Росфинмониторинга, Минюста России и... По его словам, проект отзыва составлен с учетом предложений ФНС, Росфинмониторинга, Минюста России и... читать дальше

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Под новые санкции США попали еще два гражданина РФ, а также связанные с ними организации, сообщается на сайте американского Минфина. Согласно опубликованному в пятницу списку, санкции затронут общественную организацию "Креативная дипломатия", президентом которой... Согласно опубликованному в пятницу списку, санкции затронут общественную организацию "Креативная дипломатия", президентом которой...

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2022 года увеличилась на 629,8 млрд рублей, или на 0,9%, до 69 трлн 623,2 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-июне 2022 года выросла на 5,1%. Денежная масса в январе-июне 2022 года выросла на 5,1%. В... В... читать дальше

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Цены на нефть уверенно растут в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе, но покажет снижение по итогам июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск составляет $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск составляет $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на... читать дальше

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ЦБ РФ в условиях непредсказуемости в реализации санкционных сценариев моделирует разные варианты их воздействия на российские финансовые рынки, заявил регулятор в пятницу. На данный момент из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится... На данный момент из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится... читать дальше

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Штрафы за несоблюдение мер воздействия, направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, могут быть введены в отношении предпринимателей, компаний и должностных лиц, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения таких предложений. Минфин подготовил... Минфин подготовил... читать дальше

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ЦБ РФ рекомендовал банкам при выдаче кредитов под плавающие ставки, а также при разработке других финансовых продуктов использовать срочную версию RUONIA на сроки 1, 3 или 6 месяцев в качестве эталонного индикатора. Соответствующее информационное письмо опубликовано на... Соответствующее информационное письмо опубликовано на... читать дальше

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Минпромторг и Минфин РФ вскоре могут сформировать единое решение о применении нулевой ставки НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров журналистам в Петербурге в пятницу. "Мы (Минпромторг) с... "Мы (Минпромторг) с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3094 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,485 руб., максимальный - 62,245 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,485 руб., максимальный - 62,245 руб. Было... читать дальше

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В первом полугодии 2022 года совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований увеличился на 719,2 млрд рублей, или на 6,0%, до 12 трлн 742,5 млрд рублей, против роста на 1 трлн 319,5 млрд рублей, или на 13,9%, за аналогичный период 2021... читать дальше

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Ситуация в российской экономике складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле, в июне сохраняется рост в сельском хозяйстве, улучшились показатели в добыче и некоторых сферах обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний рынок, заявил глава... читать дальше

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