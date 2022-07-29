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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
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29 июля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:30 Данные о потребительских расходах во Франции Июнь 2022
08:30 Предварительная оценка ВВП Франции II квартал 2022
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Июль 2022
10:55 Данные о безработице в Германии Июль 2022
11:00 Предварительная оценка ВВП Германии II квартал 2022
11:00 Предварительная оценка ВВП Италии II квартал 2022
11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Июнь 2022
12:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны II квартал 2022
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Июль 2022
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Июль 2022
13:00 Изменение цен производителей в Италии Июнь 2022
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Июнь 2022
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Май 2022
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Июль 2022
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Июль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39065,269 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,769 млрд руб., или на...
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2298 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0802 руб., максимальный - 9,3661 руб. Было заключено 53739...    читать дальше
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29 июля 2022 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5707 руб.

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29 июля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,4068 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4068 руб.

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Рынок акций РФ в пятницу зыкрылся разнонаправленной динамикой индексов на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский...    читать дальше
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По его словам, проект отзыва составлен с учетом предложений ФНС, Росфинмониторинга, Минюста России и...    читать дальше
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29 июля 2022 года 18:49
Под новые санкции США попали еще два гражданина РФ, а также связанные с ними организации
Под новые санкции США попали еще два гражданина РФ, а также связанные с ними организации, сообщается на сайте американского Минфина.

Согласно опубликованному в пятницу списку, санкции затронут общественную организацию "Креативная дипломатия", президентом которой...
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29 июля 2022 года 18:45
Денежная масса в национальном определении в июне увеличилась на 0,9% - ЦБ РФ
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2022 года увеличилась на 629,8 млрд рублей, или на 0,9%, до 69 трлн 623,2 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-июне 2022 года выросла на 5,1%.

В...    читать дальше
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29 июля 2022 года 18:40
Цены на нефть растут, Brent подорожала до $110,42 за баррель
Цены на нефть уверенно растут в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе, но покажет снижение по итогам июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск составляет $110,42 за баррель, что на $3,28 (3,06%) выше цены на...    читать дальше
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29 июля 2022 года 18:33
ЦБ РФ моделирует разные санкционные сценарии с участниками финрынка и инфраструктурой - регулятор
ЦБ РФ в условиях непредсказуемости в реализации санкционных сценариев моделирует разные варианты их воздействия на российские финансовые рынки, заявил регулятор в пятницу.

На данный момент из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится...    читать дальше
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29 июля 2022 года 18:24
За несоблюдение мер воздействия по обеспечению финстабильности могут ввести штрафы
Штрафы за несоблюдение мер воздействия, направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, могут быть введены в отношении предпринимателей, компаний и должностных лиц, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения таких предложений.

Минфин подготовил...    читать дальше
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29 июля 2022 года 18:16
ЦБ рекомендует банкам с 1 сентября перейти на срочную версию RUONIA
ЦБ РФ рекомендовал банкам при выдаче кредитов под плавающие ставки, а также при разработке других финансовых продуктов использовать срочную версию RUONIA на сроки 1, 3 или 6 месяцев в качестве эталонного индикатора.

Соответствующее информационное письмо опубликовано на...    читать дальше
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29 июля 2022 года 18:08
Минпромторг и Минфин готовят предложения по нулевому НДС в судоремонтной отрасли
Минпромторг и Минфин РФ вскоре могут сформировать единое решение о применении нулевой ставки НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров журналистам в Петербурге в пятницу.

"Мы (Минпромторг) с...    читать дальше
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29 июля 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,3094 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3094 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,485 руб., максимальный - 62,245 руб. Было...    читать дальше
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29 июля 2022 года 17:54
Банки в 1-м полугодии увеличили портфель ипотечных кредитов на 6% - ЦБ РФ
В первом полугодии 2022 года совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований увеличился на 719,2 млрд рублей, или на 6,0%, до 12 трлн 742,5 млрд рублей, против роста на 1 трлн 319,5 млрд рублей, или на 13,9%, за аналогичный период 2021...    читать дальше
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29 июля 2022 года 17:46
Ситуация в экономике РФ складывается лучше, чем предполагалось весной - Решетников
Ситуация в российской экономике складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле, в июне сохраняется рост в сельском хозяйстве, улучшились показатели в добыче и некоторых сферах обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний рынок, заявил глава...    читать дальше
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