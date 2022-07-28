.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,3896 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
Снижение ВВП РФ в июне углубилось до 4,9%, годовая инфляция замедлилась до 15,3% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в июне 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,9% в годовом сравнении после снижения на 4,3% в мае, на 2,8% в апреле, роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре...
 
Мониторить закупки госкомпаний станут строже
Минфин РФ может получить дополнительные полномочия по регулированию в сфере закупок. Правительство РФ на заседании в четверг, 28 июля, рассмотрит проект соответствующего правительственного постановления, говорится в сообщении пресс-службы кабинета...
 
Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ
Счетная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования...
 
28 июля 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,3896 руб.

 0  
28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3896 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,2 руб., максимальный - 61,25 руб. Была заключена 57481 сделка. Объем торгов составил 134507,17 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,82 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 июля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 июля снизилась на 0,72% и составила 38775,500 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38775,500 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 280,753 млрд руб., или на...
.
28 июля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,3896 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3896 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,2 руб., максимальный - 61,25 руб. Была заключена...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,3123 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3123 руб.

Минимальный курс евро составил 60,295 руб., максимальный - 62,2475 руб. Было заключено 24506...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0618 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0618 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9002 руб., максимальный - 9,1898 руб. Было заключено 54850 сделок....    читать дальше
.
28 июля 2022 года 18:58
Рынок российских акций снизился на 0,3-1,4%
Рынок акций РФ завершил торги снижением в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней. Внешние рынки нейтрально отреагировали на негативную статистику о ВВП США за 2-й квартал, показавшую наступление рецессии в экономике (снижение ВВП второй квартал подряд)....    читать дальше
.
28 июля 2022 года 18:37
Лидеры Венгрии и Австрии раскритиковали действия Брюсселя по решению проблем с поставками газа в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер раскритиковали действия Брюсселя, нацеленные на решение проблем с поставками газа в ЕС, сообщает агентство ЭФЭ.

Нехаммер по итогам переговоров с Орбаном сконцентрировался на критике реализации идеи...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 18:19
Полугодовая прибыль Prada выросла почти в 2 раза
Итальянский дом моды Prada SpA в первом полугодии 2022 года увеличил чистую прибыль почти вдвое благодаря повышению продаж практически во всех регионах. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-июне составила 188 млн евро против 97 млн евро за...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 18:01
Доллар резко дешевеет к иене, дорожает к евро
Курс доллара США падает к японской иене после публикации данных о неожиданном сокращении американской экономики во втором квартале 2022 года.

Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,263 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,263 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,2175 руб., максимальный - 61,24 руб. Было...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 17:53
Минприроды предлагает повысить коэффициент для затрат на ГРР сложных проектов Арктики
Минприроды с участием Роснедр подготовило предложения по внесению изменений в статью 261 Налогового кодекса РФ, предусматривающих введение повышающего коэффициента к расходам по геологоразведочным работам (ГРР) до 2,5-3,5 в отношении наиболее рисковых и сложных регионов Арктики,...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 17:46
Убыток Mastercard из-за приостановки деятельности в РФ во 2-м квартале составил $26 млн
Убыток Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России во втором квартале составил $26 млн, говорится в отчетности компании.

Общие расходы составили $33 млн и в основном были связаны с дополнительными тратами на сотрудников, отмечают в компании....    читать дальше
.
28 июля 2022 года 17:35
Американские фондовые индексы перешли к снижению
Американские фондовые индексы перешли к снижению после первоначального небольшого подъема. Трейдеры оценивают новую порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные.

Кроме того, участники рынка анализируют итоги заседания Федеральной резервной системы...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 17:27
Чистый убыток "Россетей" по РСБУ в 1-м полугодии составил 123,79 млрд руб. против прибыли годом ранее
ПАО "Россети" в 1-м полугодии 2022 г. получило чистый убыток по РСБУ в размере 123,79 млрд руб. против чистой прибыли 11,04 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений составила 11,59 млрд руб. (-47,4%), говорится в...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 17:16
Квартальные прибыль и выручка Hershey превзошли прогнозы
Чистая прибыль американского производителя шоколада Hershey Co во втором финансовом квартале, завершившемся 3 июля, вырос на 5% и составила $315,6 млн, или $1,53 на акцию, по сравнению с $301,2 млн, или $1,45 на акцию, за сопоставимый период годом ранее, сообщается в...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 16:53
Чистая прибыль MasterCard во 2-м квартале увеличилась на 10%
Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, во втором квартале текущего года увеличила чистую и скорректированную прибыль, а также выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 16:45
ЕАБР увеличил объем размещения бондов до 10 млрд рублей
Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-001 с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,35% годовых, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.