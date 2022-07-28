Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0618 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9002 руб., максимальный - 9,1898 руб. Было заключено 54850 сделок. Объем торгов составил 61975,96 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1401 руб. за юань.

28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0618 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38775,500 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 280,753 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3896 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,2 руб., максимальный - 61,25 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 59,2 руб., максимальный - 61,25 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3123 руб. Минимальный курс евро составил 60,295 руб., максимальный - 62,2475 руб. Было заключено 24506... Минимальный курс евро составил 60,295 руб., максимальный - 62,2475 руб. Было заключено 24506... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0618 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9002 руб., максимальный - 9,1898 руб. Было заключено 54850 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,9002 руб., максимальный - 9,1898 руб. Было заключено 54850 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней. Внешние рынки нейтрально отреагировали на негативную статистику о ВВП США за 2-й квартал, показавшую наступление рецессии в экономике (снижение ВВП второй квартал подряд).... читать дальше

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер раскритиковали действия Брюсселя, нацеленные на решение проблем с поставками газа в ЕС, сообщает агентство ЭФЭ. Нехаммер по итогам переговоров с Орбаном сконцентрировался на критике реализации идеи... Нехаммер по итогам переговоров с Орбаном сконцентрировался на критике реализации идеи... читать дальше

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Итальянский дом моды Prada SpA в первом полугодии 2022 года увеличил чистую прибыль почти вдвое благодаря повышению продаж практически во всех регионах. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-июне составила 188 млн евро против 97 млн евро за... читать дальше

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Курс доллара США падает к японской иене после публикации данных о неожиданном сокращении американской экономики во втором квартале 2022 года. Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства... Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,263 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,2175 руб., максимальный - 61,24 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,2175 руб., максимальный - 61,24 руб. Было... читать дальше

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Минприроды с участием Роснедр подготовило предложения по внесению изменений в статью 261 Налогового кодекса РФ, предусматривающих введение повышающего коэффициента к расходам по геологоразведочным работам (ГРР) до 2,5-3,5 в отношении наиболее рисковых и сложных регионов Арктики,... читать дальше

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Убыток Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России во втором квартале составил $26 млн, говорится в отчетности компании. Общие расходы составили $33 млн и в основном были связаны с дополнительными тратами на сотрудников, отмечают в компании.... Общие расходы составили $33 млн и в основном были связаны с дополнительными тратами на сотрудников, отмечают в компании.... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к снижению после первоначального небольшого подъема. Трейдеры оценивают новую порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные. Кроме того, участники рынка анализируют итоги заседания Федеральной резервной системы... Кроме того, участники рынка анализируют итоги заседания Федеральной резервной системы... читать дальше

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ПАО "Россети" в 1-м полугодии 2022 г. получило чистый убыток по РСБУ в размере 123,79 млрд руб. против чистой прибыли 11,04 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений составила 11,59 млрд руб. (-47,4%), говорится в... читать дальше

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Чистая прибыль американского производителя шоколада Hershey Co во втором финансовом квартале, завершившемся 3 июля, вырос на 5% и составила $315,6 млн, или $1,53 на акцию, по сравнению с $301,2 млн, или $1,45 на акцию, за сопоставимый период годом ранее, сообщается в... читать дальше

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Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, во втором квартале текущего года увеличила чистую и скорректированную прибыль, а также выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-001 с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,35% годовых, что... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,35% годовых, что... читать дальше

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