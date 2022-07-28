Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1339,1 млрд руб.

28 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 1339,1 млрд руб.

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За шесть месяцев 2022 года Москвы посетили около девяти млн туристов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В январе-июне нынешнего года столицу посетило 9 млн гостей - на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года", - написал Собянин в своем блоге. Он добавил, что... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-001 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 9,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит 28 июля с 11:00 до 15:00... Сбор заявок проходит 28 июля с 11:00 до 15:00... читать дальше

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Чистая прибыль британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell во втором квартале 2022 года в 5,3 раза и составила $18,04 млрд по сравнению с $3,43 млрд во втором квартале прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до рекордных $11,47 млрд с $5,53 млрд годом... читать дальше

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Англо-голландская Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит компании выйти из проекта "Сахалин-2" в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями, говорится в отчете компании. Shell сообщила также,... Shell сообщила также,... читать дальше

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Немецкий автоконцерн Volkswagen AG (VW) во втором квартале 2022 года увеличил выручку на 3% до 69,54 млрд евро по сравнению с 67,29 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Скорректированная операционная прибыль, тем не менее, упала на 28%, до 4,74 млрд евро.... Скорректированная операционная прибыль, тем не менее, упала на 28%, до 4,74 млрд евро.... читать дальше

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Выручка Samsung Electronics Co. (Южная Корея) в апреле-июне выросла на 23% до 77,2 трлн южнокорейских вон ($59 млрд) с 63,67 трлн вон за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился почти на 1%. Аналитики связывают это с... читать дальше

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Розничная выручка ритейлера "О'Кей" (OKEY) во 2-м квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей. В частности, выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,7%, до 35,414 млрд рублей, дискаунтеров "Да!" -... читать дальше

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Выручка ПАО "Магнит" во 2-м квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 588,6 млрд рублей. В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Общая выручка,... Общая выручка,... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,55 пункта (0,435%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2205,77 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,27 пункта (0,803%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,27 пункта (0,803%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге (ООО "Фольксваген Груп Рус"), приобрести который может казахстанская "Азия Авто", пишут "Ведомости". О том, что VW ищет покупателя на калужский завод, газете сообщил источник, который считает... О том, что VW ищет покупателя на калужский завод, газете сообщил источник, который считает... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине перед перечислением в бюджет налога на прибыль и вслед за уверенно дорожающей нефтью. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,36 - 59,73 руб. По итогам первой минуты торгов... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,36 - 59,73 руб. По итогам первой минуты торгов... читать дальше

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Чистая прибыль автопроизводителя Ford Motor в апреле-июне выросла на 19% и составила $667 млн, или 16 центов в расчете на акцию, по сравнению с $561 млн, или 14 центов на акцию за сопоставимый период годом ранее. Компания отметила, что на показатель прибыли по-прежнему негативно... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1% на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, подогретой решением Федрезерва США повысить ставку на ожидаемые 0,75 процентных пункта Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/70,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи...

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Пассажирооборот российских авиакомпаний в I полугодии 2022 года вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 3,3%, до 94 млрд пассажиро-километров, говорится в докладе Росстата. В июне показатель составил 20,6 млрд пассажиро-километров: это на 14% меньше по... В июне показатель составил 20,6 млрд пассажиро-километров: это на 14% меньше по... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 1339,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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