28 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2022
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Май 2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2022
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июль 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 июля
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 июля
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2022
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28 июля 2022 года 11:25
За шесть месяцев 2022 года Москвы посетили около девяти млн туристов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В январе-июне нынешнего года столицу посетило 9 млн гостей - на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года", - написал Собянин в своем блоге. Он добавил, что... читать дальше
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28 июля 2022 года 11:18
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-001 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 9,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 28 июля с 11:00 до 15:00... читать дальше
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28 июля 2022 года 11:18
Чистая прибыль британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell во втором квартале 2022 года в 5,3 раза и составила $18,04 млрд по сравнению с $3,43 млрд во втором квартале прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до рекордных $11,47 млрд с $5,53 млрд годом... читать дальше
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28 июля 2022 года 11:04
Англо-голландская Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит компании выйти из проекта "Сахалин-2" в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями, говорится в отчете компании.
Shell сообщила также,... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:56
Немецкий автоконцерн Volkswagen AG (VW) во втором квартале 2022 года увеличил выручку на 3% до 69,54 млрд евро по сравнению с 67,29 млрд евро за аналогичный период прошлого года.
Скорректированная операционная прибыль, тем не менее, упала на 28%, до 4,74 млрд евро.... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:49
Выручка Samsung Electronics Co. (Южная Корея) в апреле-июне выросла на 23% до 77,2 трлн южнокорейских вон ($59 млрд) с 63,67 трлн вон за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился почти на 1%. Аналитики связывают это с... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:42
Розничная выручка ритейлера "О'Кей" (OKEY) во 2-м квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей. В частности, выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,7%, до 35,414 млрд рублей, дискаунтеров "Да!" -... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:34
Выручка ПАО "Магнит" во 2-м квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 588,6 млрд рублей.
В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Общая выручка,... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,55 пункта (0,435%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2205,77 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,27 пункта (0,803%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:26
Германский автоконцерн Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге (ООО "Фольксваген Груп Рус"), приобрести который может казахстанская "Азия Авто", пишут "Ведомости".
О том, что VW ищет покупателя на калужский завод, газете сообщил источник, который считает... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:17
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине перед перечислением в бюджет налога на прибыль и вслед за уверенно дорожающей нефтью.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,36 - 59,73 руб. По итогам первой минуты торгов... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:12
Чистая прибыль автопроизводителя Ford Motor в апреле-июне выросла на 19% и составила $667 млн, или 16 центов в расчете на акцию, по сравнению с $561 млн, или 14 центов на акцию за сопоставимый период годом ранее. Компания отметила, что на показатель прибыли по-прежнему негативно... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1% на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, подогретой решением Федрезерва США повысить ставку на ожидаемые 0,75 процентных пункта
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского... читать дальше
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28 июля 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/70,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи...
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28 июля 2022 года 09:58
Пассажирооборот российских авиакомпаний в I полугодии 2022 года вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 3,3%, до 94 млрд пассажиро-километров, говорится в докладе Росстата.
В июне показатель составил 20,6 млрд пассажиро-километров: это на 14% меньше по... читать дальше
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28 июля 2022 года 09:52
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 1339,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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