.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
Снижение ВВП РФ в июне углубилось до 4,9%, годовая инфляция замедлилась до 15,3% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в июне 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,9% в годовом сравнении после снижения на 4,3% в мае, на 2,8% в апреле, роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре...
 
Мониторить закупки госкомпаний станут строже
Минфин РФ может получить дополнительные полномочия по регулированию в сфере закупок. Правительство РФ на заседании в четверг, 28 июля, рассмотрит проект соответствующего правительственного постановления, говорится в сообщении пресс-службы кабинета...
 
Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ
Счетная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования...
 
28 июля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
28 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Цены производителей во Франции Июнь 2022
11:00 Объем промышленных заказов в Италии Май 2022
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Июль 2022
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Июль 2022
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 17 по 23 июля
15:30 Предварительная оценка ВВП США II квартал 2022
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 10 по 16 июля
21:00 Процентная ставка ФРС Июль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 июля 2022 года 11:25
В 1-м полугодии турпоток в Москву вырос на 7%
За шесть месяцев 2022 года Москвы посетили около девяти млн туристов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В январе-июне нынешнего года столицу посетило 9 млн гостей - на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года", - написал Собянин в своем блоге. Он добавил, что...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 11:18
ЕАБР установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне не выше 9,55%
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-001 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 9,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 28 июля с 11:00 до 15:00...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 11:18
Shell увеличила чистую прибыль во 2-м квартале более чем в пять раз
Чистая прибыль британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell во втором квартале 2022 года в 5,3 раза и составила $18,04 млрд по сравнению с $3,43 млрд во втором квартале прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до рекордных $11,47 млрд с $5,53 млрд годом...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 11:04
Shell продолжает работу над выходом из "Сахалина-2"
Англо-голландская Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит компании выйти из проекта "Сахалин-2" в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями, говорится в отчете компании.

Shell сообщила также,...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:56
Volkswagen нарастил выручку во 2-м квартале на 3%
Немецкий автоконцерн Volkswagen AG (VW) во втором квартале 2022 года увеличил выручку на 3% до 69,54 млрд евро по сравнению с 67,29 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная операционная прибыль, тем не менее, упала на 28%, до 4,74 млрд евро....    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:49
Во втором квартале Samsung увеличил выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%
Выручка Samsung Electronics Co. (Южная Корея) в апреле-июне выросла на 23% до 77,2 трлн южнокорейских вон ($59 млрд) с 63,67 трлн вон за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился почти на 1%. Аналитики связывают это с...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:42
Выручка ритейлера "О'Кей" во 2-м квартале выросла на 11,5%, в 1-м полугодии - на 10,4%
Розничная выручка ритейлера "О'Кей" (OKEY) во 2-м квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей. В частности, выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,7%, до 35,414 млрд рублей, дискаунтеров "Да!" -...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:34
"Магнит" увеличил выручку за квартал на 38,7%, отмечает возвращение в норму тенденции потребления
Выручка ПАО "Магнит" во 2-м квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 588,6 млрд рублей.

В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Общая выручка,...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 28 июля растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,55 пункта (0,435%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2205,77 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,27 пункта (0,803%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:26
VW хочет продать автозавод в Калуге, купить его может "Азия Авто"
Германский автоконцерн Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге (ООО "Фольксваген Груп Рус"), приобрести который может казахстанская "Азия Авто", пишут "Ведомости".

О том, что VW ищет покупателя на калужский завод, газете сообщил источник, который считает...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:17
Доллар и евро снижаются на торгах "Московской биржи"
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине перед перечислением в бюджет налога на прибыль и вслед за уверенно дорожающей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,36 - 59,73 руб. По итогам первой минуты торгов...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:12
Ford нарастил квартальную чистую прибыль на 19%
Чистая прибыль автопроизводителя Ford Motor в апреле-июне выросла на 19% и составила $667 млн, или 16 центов в расчете на акцию, по сравнению с $561 млн, или 14 центов на акцию за сопоставимый период годом ранее. Компания отметила, что на показатель прибыли по-прежнему негативно...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:04
Рынок российских акций открылся ростом индексов на 0,5-1%
Рынок акций РФ начал торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1% на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, подогретой решением Федрезерва США повысить ставку на ожидаемые 0,75 процентных пункта

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 61,29/70,4 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/70,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи...
.
28 июля 2022 года 09:58
Пассажирооборот авиакомпаний РФ вырос в 1-м полугодии на 3,3% - Росстат
Пассажирооборот российских авиакомпаний в I полугодии 2022 года вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 3,3%, до 94 млрд пассажиро-километров, говорится в докладе Росстата.

В июне показатель составил 20,6 млрд пассажиро-километров: это на 14% меньше по...    читать дальше
.
28 июля 2022 года 09:52
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1339,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 1339,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.