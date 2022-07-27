Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,11 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,06 руб., максимальный - 61,11 руб. Было заключено 31585 сделок. Объем торгов составил 76590,76 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,915 руб. за доллар США.

27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13354 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,11 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39056,253 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 736,757 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0807 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,06 руб., максимальный - 61,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,06 руб., максимальный - 61,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8527 руб. Минимальный курс евро составил 59,77 руб., максимальный - 62,0575 руб. Было заключено 21833... Минимальный курс евро составил 59,77 руб., максимальный - 62,0575 руб. Было заключено 21833... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1866 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,021 руб. Минимальный курс юаня составил 8,878 руб., максимальный - 9,263 руб. Было заключено 66320 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,878 руб., максимальный - 9,263 руб. Было заключено 66320 сделок.... читать дальше

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Безработица в России в июне 2022 года не изменилась, оставшись на минимальном за период наблюдений показателя с 1991 года значении в 3,9%, достигнутом в мае этого года, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле показатель безработицы... В апреле показатель безработицы... читать дальше

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Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2022 года составило 6,1% в годовом выражении после снижения на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-мае 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 14 трлн 590,2 млрд рублей, что в 1,5 раза, или на 50,9%, больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата. В мае сальдированная прибыль... В мае сальдированная прибыль... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в июне по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 2,6% после падения на 10,1% в мае и на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в июне на... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июне 2022 года снизился на 4,5% в годовом выражении после снижения на 3,2% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м полугодии показатель увеличился на... В 1-м полугодии показатель увеличился на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 15 по 22 июля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На шести предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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В июне 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за июнь 2021 года на 9,6% - до 3 трлн 437,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В мае показатель снизился 10,1%, в апреле - на 9,8%, в марте вырос на 2%, в... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июле 2022 года в добывающих производствах снизился не изменился и составил минус 0,3%, как и в июне, в обрабатывающих производствах вырос до минус 2,7% с минус 3,0% месяцем... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 16 по 22 июля в среднем подешевела на 3,6% (на неделе с 9 по 15 июля цены снизились на 3,4%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе цены на картофель снизились на 7,5%, свеклу - на 6,0%, капусту белокочанную - на... В том числе цены на картофель снизились на 7,5%, свеклу - на 6,0%, капусту белокочанную - на... читать дальше

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За период с 16 по 22 июля 2022 г. потребительские цены снизились на 0,08% после снижения на 0,17% неделей ранее (с 9 по 15 июля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июля цены снизились на 0,8%, с начала года выросли на 11,32%. С начала июля цены снизились на 0,8%, с начала года выросли на 11,32%. В июле... В июле... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%,... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%,... читать дальше

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Германская энергетическая компания RWE AG улучшила прогноз для финпоказателей на текущий год после того, как два ее ключевых подразделения отчитались о сильных результатах за первое полугодие. Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная EBITDA... Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная EBITDA... читать дальше

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