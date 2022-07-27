.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 15 июля по 22 июля на 4523 тыс. баррелей, бензина - упали на 3304 тыс. баррелей
.
27 июля 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 15 июля по 22 июля на 4523 тыс. баррелей, бензина - упали на 3304 тыс. баррелей
|0
27 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4523 тыс. баррелей - до 422,086 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3304 тыс. баррелей и составили 225,131 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 784 тыс. баррелей, достигнув 111,724 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 июля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 июля выросла на 1,92% и составила 39056,253 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39056,253 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 736,757 млрд руб., или на...
.27 июля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0807 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,06 руб., максимальный - 61,2 руб. Было заключено... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8527 руб. Минимальный курс евро составил 59,77 руб., максимальный - 62,0575 руб. Было заключено 21833... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1866 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,021 руб. Минимальный курс юаня составил 8,878 руб., максимальный - 9,263 руб. Было заключено 66320 сделок.... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:05
Безработица в России в июне 2022 года не изменилась, оставшись на минимальном за период наблюдений показателя с 1991 года значении в 3,9%, достигнутом в мае этого года, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле показатель безработицы... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:05
Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2022 года составило 6,1% в годовом выражении после снижения на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:04
Предприятия РФ в январе-мае 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 14 трлн 590,2 млрд рублей, что в 1,5 раза, или на 50,9%, больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата. В мае сальдированная прибыль... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:03
Цены производителей на бензин в РФ в июне по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 2,6% после падения на 10,1% в мае и на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в июне на... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:03
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июне 2022 года снизился на 4,5% в годовом выражении после снижения на 3,2% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м полугодии показатель увеличился на... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:02
Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 15 по 22 июля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На шести предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:02
В июне 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за июнь 2021 года на 9,6% - до 3 трлн 437,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В мае показатель снизился 10,1%, в апреле - на 9,8%, в марте вырос на 2%, в... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:01
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июле 2022 года в добывающих производствах снизился не изменился и составил минус 0,3%, как и в июне, в обрабатывающих производствах вырос до минус 2,7% с минус 3,0% месяцем... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:00
Плодоовощная продукция в РФ с 16 по 22 июля в среднем подешевела на 3,6% (на неделе с 9 по 15 июля цены снизились на 3,4%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе цены на картофель снизились на 7,5%, свеклу - на 6,0%, капусту белокочанную - на... читать дальше
.27 июля 2022 года 19:00
За период с 16 по 22 июля 2022 г. потребительские цены снизились на 0,08% после снижения на 0,17% неделей ранее (с 9 по 15 июля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июля цены снизились на 0,8%, с начала года выросли на 11,32%. В июле... читать дальше
.27 июля 2022 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%,... читать дальше
.27 июля 2022 года 18:53
Германская энергетическая компания RWE AG улучшила прогноз для финпоказателей на текущий год после того, как два ее ключевых подразделения отчитались о сильных результатах за первое полугодие. Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная EBITDA... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.