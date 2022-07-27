Запасы нефти в США упали за период с 15 июля по 22 июля на 4523 тыс. баррелей, бензина - упали на 3304 тыс. баррелей

Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39056,253 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 736,757 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0807 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,06 руб., максимальный - 61,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,06 руб., максимальный - 61,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8527 руб. Минимальный курс евро составил 59,77 руб., максимальный - 62,0575 руб. Было заключено 21833... Минимальный курс евро составил 59,77 руб., максимальный - 62,0575 руб. Было заключено 21833... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1866 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,021 руб. Минимальный курс юаня составил 8,878 руб., максимальный - 9,263 руб. Было заключено 66320 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,878 руб., максимальный - 9,263 руб. Было заключено 66320 сделок.... читать дальше

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Безработица в России в июне 2022 года не изменилась, оставшись на минимальном за период наблюдений показателя с 1991 года значении в 3,9%, достигнутом в мае этого года, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле показатель безработицы... В апреле показатель безработицы... читать дальше

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Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2022 года составило 6,1% в годовом выражении после снижения на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-мае 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 14 трлн 590,2 млрд рублей, что в 1,5 раза, или на 50,9%, больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата. В мае сальдированная прибыль... В мае сальдированная прибыль... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в июне по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 2,6% после падения на 10,1% в мае и на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали в июне на... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июне 2022 года снизился на 4,5% в годовом выражении после снижения на 3,2% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м полугодии показатель увеличился на... В 1-м полугодии показатель увеличился на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 15 по 22 июля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На шести предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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В июне 2022 года оборот розничной торговли в России снизился по сравнению с показателем за июнь 2021 года на 9,6% - до 3 трлн 437,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В мае показатель снизился 10,1%, в апреле - на 9,8%, в марте вырос на 2%, в... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июле 2022 года в добывающих производствах снизился не изменился и составил минус 0,3%, как и в июне, в обрабатывающих производствах вырос до минус 2,7% с минус 3,0% месяцем... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 16 по 22 июля в среднем подешевела на 3,6% (на неделе с 9 по 15 июля цены снизились на 3,4%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе цены на картофель снизились на 7,5%, свеклу - на 6,0%, капусту белокочанную - на... В том числе цены на картофель снизились на 7,5%, свеклу - на 6,0%, капусту белокочанную - на... читать дальше

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За период с 16 по 22 июля 2022 г. потребительские цены снизились на 0,08% после снижения на 0,17% неделей ранее (с 9 по 15 июля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июля цены снизились на 0,8%, с начала года выросли на 11,32%. С начала июля цены снизились на 0,8%, с начала года выросли на 11,32%. В июле... В июле... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%,... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%,... читать дальше

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Германская энергетическая компания RWE AG улучшила прогноз для финпоказателей на текущий год после того, как два ее ключевых подразделения отчитались о сильных результатах за первое полугодие. Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная EBITDA... Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная EBITDA... читать дальше

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