Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,563 руб.

Минимальный курс евро составил 58,925 руб., максимальный - 61,9675 руб. Было заключено 20385 сделок. Объем торгов составил 52569,63 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,68 руб. за евро.

26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8412 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,563 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38319,496 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 607,958 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0029 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,02 руб., максимальный - 61,055 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,02 руб., максимальный - 61,055 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8412 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,563 руб. Минимальный курс евро составил 58,925 руб., максимальный - 61,9675 руб. Было заключено 20385... Минимальный курс евро составил 58,925 руб., максимальный - 61,9675 руб. Было заключено 20385... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8344 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6952 руб., максимальный - 9,237 руб. Было заключено 54259 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,6952 руб., максимальный - 9,237 руб. Было заключено 54259 сделок.... читать дальше

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Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже". При этом курс доллара поднялся выше 61 руб., евро - подошел вплотную к 62 руб. впервые с 11 июля. Курс доллара США составил 60,80 руб. в 18:48 мск, что на 2,69 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть... Курс доллара США составил 60,80 руб. в 18:48 мск, что на 2,69 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и металлы), в то время как фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании итогов 2-дневного заседания Федрезерва США. Во вторник в Азии преобладал рост... Во вторник в Азии преобладал рост... читать дальше

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Российские сельхозпроизводители и переработчики будут полностью обеспечены упаковкой для своей продукции, уход с рынка Tetra Pak не остановил работу завода в Московской области. Более того, в РФ развивается производство упаковки по собственным технологиям, заявила вице-премьер... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пункта (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics. Однако заметное... Однако заметное... читать дальше

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Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже".. При этом курс доллара поднялся выше 60 руб., евро - выше 61 руб. впервые с 11 июля. Курс доллара США составил 60,0425 руб. в 18:16 мск, что на 1,9325 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,02... Курс доллара США составил 60,0425 руб. в 18:16 мск, что на 1,9325 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,02... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов во вторник, участники рынка реагируют на резкое ухудшение прогноза прибыли ведущего ритейлера Walmart Inc. и ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Бумаги Walmart дешевеют на 8,2%.... Бумаги Walmart дешевеют на 8,2%.... читать дальше

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Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2100/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке". Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник выросла до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7746 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,01 руб., максимальный - 59,7475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,01 руб., максимальный - 59,7475 руб. Было... читать дальше

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Продажи новых домов в США в июне упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 642 тыс.... читать дальше

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Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" доли TotalEnergies (SPB: TOT) и Equinor в Харьягинском СРП, сообщается в распоряжении кабмина. Соответствующее поручение по подписанию дополнения к СРП дано министру энергетики РФ Николаю Шульгинову. Таким образом, после... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта по сравнению с 98,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в... Ориентиру соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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