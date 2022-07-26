ЦБ РФ установил курс евро с 27 июля в размере 59,4068 руб.

26 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 59,4068 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,27 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38319,496 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 607,958 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0029 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,02 руб., максимальный - 61,055 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,02 руб., максимальный - 61,055 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8412 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,563 руб. Минимальный курс евро составил 58,925 руб., максимальный - 61,9675 руб. Было заключено 20385... Минимальный курс евро составил 58,925 руб., максимальный - 61,9675 руб. Было заключено 20385... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8344 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6952 руб., максимальный - 9,237 руб. Было заключено 54259 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,6952 руб., максимальный - 9,237 руб. Было заключено 54259 сделок.... читать дальше

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Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже". При этом курс доллара поднялся выше 61 руб., евро - подошел вплотную к 62 руб. впервые с 11 июля. Курс доллара США составил 60,80 руб. в 18:48 мск, что на 2,69 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть... Курс доллара США составил 60,80 руб. в 18:48 мск, что на 2,69 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и металлы), в то время как фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании итогов 2-дневного заседания Федрезерва США. Во вторник в Азии преобладал рост... Во вторник в Азии преобладал рост... читать дальше

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Российские сельхозпроизводители и переработчики будут полностью обеспечены упаковкой для своей продукции, уход с рынка Tetra Pak не остановил работу завода в Московской области. Более того, в РФ развивается производство упаковки по собственным технологиям, заявила вице-премьер... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пункта (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics. Однако заметное... Однако заметное... читать дальше

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Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже".. При этом курс доллара поднялся выше 60 руб., евро - выше 61 руб. впервые с 11 июля. Курс доллара США составил 60,0425 руб. в 18:16 мск, что на 1,9325 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,02... Курс доллара США составил 60,0425 руб. в 18:16 мск, что на 1,9325 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,02... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов во вторник, участники рынка реагируют на резкое ухудшение прогноза прибыли ведущего ритейлера Walmart Inc. и ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Бумаги Walmart дешевеют на 8,2%.... Бумаги Walmart дешевеют на 8,2%.... читать дальше

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Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2100/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке". Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник выросла до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7746 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,01 руб., максимальный - 59,7475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,01 руб., максимальный - 59,7475 руб. Было... читать дальше

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Продажи новых домов в США в июне упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 642 тыс.... читать дальше

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Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" доли TotalEnergies (SPB: TOT) и Equinor в Харьягинском СРП, сообщается в распоряжении кабмина. Соответствующее поручение по подписанию дополнения к СРП дано министру энергетики РФ Николаю Шульгинову. Таким образом, после... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта по сравнению с 98,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в... Ориентиру соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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