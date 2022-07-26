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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 58,6605 руб.
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26 июля 2022 года 15:58
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 58,6605 руб.
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26 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 58,6605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 87,84 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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