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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,7821 руб., курс евро - 58,6741 руб.
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26 июля 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,7821 руб., курс евро - 58,6741 руб.

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26 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 57,7821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,04 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 58,6741 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,33 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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