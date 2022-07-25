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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,8005 руб.
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25 июля 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,8005 руб.
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25 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8005 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,01 руб., максимальный - 58,2525 руб. Было заключено 28599 сделок. Объем торгов составил 71089,67 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,0725 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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