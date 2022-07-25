Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 июля

25 июля. FINMARKET.RU -РФ с 26 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3226,8 (+80,58) руб./грамм; на серебро - 34,94 (+1,24) руб./грамм; на платину - 1638,52 (+35,05) руб./грамм; на палладий - 3613,3 (+155,42) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37711,538 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,778 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4088 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8395 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,05 руб., максимальный - 58,3 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 57,05 руб., максимальный - 58,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6347 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5439 руб., максимальный - 8,719 руб. Было заключено 40199 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,5439 руб., максимальный - 8,719 руб. Было заключено 40199 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8618 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7218 руб. Минимальный курс евро составил 57,8125 руб., максимальный - 59,405 руб. Было заключено 19943... Минимальный курс евро составил 57,8125 руб., максимальный - 59,405 руб. Было заключено 19943... читать дальше

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Индикатор бизнес-климата Банка России в июне вернулся в положительную область впервые с февраля. Улучшение показателя обеспечивалось как позитивным характером ожиданий компаний на ближайшую перспективу, так и дальнейшим снижением негатива в оценках текущей ситуации, говорится в... читать дальше

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Средства населения в банках в июне увеличились на 555 млрд руб., рост к маю составил 1,7%, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". В мае средства населения выросли на 257 млрд рублей, или 0,8%. В мае средства населения выросли на 257 млрд рублей, или 0,8%. Рост средств населения в июне свидетельствует о... Рост средств населения в июне свидетельствует о... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленным движением фондовых индексов на фоне снижения ставки ЦБ РФ и улучшения настроений на внешних площадках. В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi... В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова председателем коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и наблюдательного совета "Роскосмоса". Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном... Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном... читать дальше

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Потребительское кредитование в РФ в этом году может показать прирост в пределах 5%, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Если говорить про потребительское кредитование, то здесь просадка была больше ожидаемо в... "Если говорить про потребительское кредитование, то здесь просадка была больше ожидаемо в... читать дальше

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Розничное кредитование в июне возобновило рост на 0,4% после сжатия в апреле-мае благодаря ипотеке и потребкредитованию, говорится в материалах ЦБ о динамике развития банковского сектора. По предварительным данным, рост ипотечного портфеля в июне составил 0,7% после... По предварительным данным, рост ипотечного портфеля в июне составил 0,7% после... читать дальше

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РФ с 1 по 23 июля экспортировала 2,03 млн тонн пшеницы, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, пшеница будет... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, пшеница будет... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8005 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,01 руб., максимальный - 58,2525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,01 руб., максимальный - 58,2525 руб. Было... читать дальше

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Прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до одной пятой от его мощности, сообщил "Газпром". Ранее о такой возожности предупреждал президент России Владимир Путин. "В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с... "В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с... читать дальше

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Количество внедренных отечественных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в реальный сектор к 2024 году увеличится вдвое, при этом эффект от широкомасштабного внедрения ИИ-продуктов составит 1% от ВВП ежегодно, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия... читать дальше

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Франция выступает против единой для всех стран ЕС нормы экономии потребления газа в связи с предложением Еврокомиссии сократить спрос на этот энергоресурс на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. "Мы не хотим вводить одинаковые цели, которые не будут... "Мы не хотим вводить одинаковые цели, которые не будут... читать дальше

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5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-261 на 26 млрд 401,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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