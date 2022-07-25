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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июля в размере 57,7821 руб.
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В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
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Число атак вирусов-шифровальщиков (вредоносные программы-вымогатели, останавливают работу IT-инфраструктуры компании) на российский ритейл выросло в первом полугодии как минимум на 45%, рассказали "Коммерсанту" в компании "Информзащита". Специалисты...
 
25 июля 2022 года 16:25

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июля в размере 57,7821 руб.

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25 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 57,7821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,04 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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25 июля 2022 года 19:15
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Индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в июне вернулся в плюс
Индикатор бизнес-климата Банка России в июне вернулся в положительную область впервые с февраля. Улучшение показателя обеспечивалось как позитивным характером ожиданий компаний на ближайшую перспективу, так и дальнейшим снижением негатива в оценках текущей ситуации, говорится в...    читать дальше
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25 июля 2022 года 19:01
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В мае средства населения выросли на 257 млрд рублей, или 0,8%.

Рост средств населения в июне свидетельствует о...    читать дальше
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25 июля 2022 года 18:57
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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленным движением фондовых индексов на фоне снижения ставки ЦБ РФ и улучшения настроений на внешних площадках.

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25 июля 2022 года 18:47
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25 июля 2022 года 18:31
Розничные кредиты в июне возобновили рост - ЦБ
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25 июля 2022 года 18:19
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25 июля 2022 года 17:44
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"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с...    читать дальше
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25 июля 2022 года 17:36
К 2024 г. количество внедренных отечественных ИИ-решений вырастет вдвое
Количество внедренных отечественных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в реальный сектор к 2024 году увеличится вдвое, при этом эффект от широкомасштабного внедрения ИИ-продуктов составит 1% от ВВП ежегодно, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия...    читать дальше
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25 июля 2022 года 17:25
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Франция выступает против единой для всех стран ЕС нормы экономии потребления газа в связи с предложением Еврокомиссии сократить спрос на этот энергоресурс на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

"Мы не хотим вводить одинаковые цели, которые не будут...    читать дальше
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25 июля 2022 года 17:18
ВТБ разместил 52,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-261 на 26,4 млрд рублей
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-261 на 26 млрд 401,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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