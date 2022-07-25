Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,7251 руб.

Минимальный курс евро составил 57,8125 руб., максимальный - 59,2275 руб. Была заключена 11981 сделка. Объем торгов составил 27877 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,4425 руб. за евро.

25 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7251 руб.

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Во вторник, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,1 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Во вторник, 26 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Банк России 25 июля выпускает в обращение памятную монету из серебра номиналом 3 рубля, посвященную 300-летию Нижнего Тагила (Свердловская область), говорится в пресс-релизе Уральского Главного управления Банка России. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук. На... На... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7251 руб. Минимальный курс евро составил 57,8125 руб., максимальный - 59,2275 руб. Была заключена 11981... Минимальный курс евро составил 57,8125 руб., максимальный - 59,2275 руб. Была заключена 11981... читать дальше

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Оборот розничной торговли товарами для строительства и ремонта (DIY) в России по итогам первого полугодия 2022 года сократился на 3% без учета инфляции, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании INFOLine. При этом в начале года на рынке наблюдался... При этом в начале года на рынке наблюдался... читать дальше

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Компания Siemens предоставила "Газпрому" часть документов об изъятиях из санкций в отношении газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Северного потока". Однако представленные документы не сняли полностью опасения российской стороны. "Газпром" получил от... "Газпром" получил от... читать дальше

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами дополнительные полномочия в сфере критических значимых технологий и высокотехнологичных направлений. "Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных... "Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных... читать дальше

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"Газпром" в воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщает компания. Ранее "Газпром" сообщал об очередных максимумах поставок 19 и 17 июля. "24 июля обновлен исторический... "24 июля обновлен исторический... читать дальше

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Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc представил отчетность за 1-й финквартал. Как указывается в пресс-релие компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 июня, выросла на 1,6% достигла 11,28 млрд евро по сравнению с 11,1 млрд евро годом ранее. В... читать дальше

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Выручка ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале этого года (до межсегментных элиминаций) составила 66,956 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. В 1-м полугодии выручка выросла на 31%, до... В 1-м полугодии выручка выросла на 31%, до... читать дальше

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Объем промышленной продукции в Армении январе-июне 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%, продукции сельского хозяйства - сократился на 5,5%, сообщил Статистический комитет республики. Индекс потребительских цен в январе-июне... Индекс потребительских цен в январе-июне... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 28 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-001 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по доходности - премия не выше 180 базисных... Ориентир по доходности - премия не выше 180 базисных... читать дальше

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Цены на нефть перешли от снижения к росту в ходе торгов в понедельник из-за возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:52 мск подорожали на... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:52 мск подорожали на... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам сессии в понедельник, однако южнокорейский индикатор зафиксировал умеренный рост. Инвесторы опасаются, что усилия ведущих центробанков мира по сдерживанию инфляции могут ослабить... читать дальше

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"Московская биржа" приостанавливает с 8 августа торги японской иеной на валютном рынке в связи с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов, говорится в сообщении биржи. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена... Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена... читать дальше

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