25 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
25 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 июля 2022 года 15:30
Во вторник, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,17 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
25 июля 2022 года 15:30
Во вторник, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,1 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
25 июля 2022 года 15:30
Во вторник, 26 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52,17 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
25 июля 2022 года 15:23
Банк России 25 июля выпускает в обращение памятную монету из серебра номиналом 3 рубля, посвященную 300-летию Нижнего Тагила (Свердловская область), говорится в пресс-релизе Уральского Главного управления Банка России.
Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук.
На... читать дальше
.
25 июля 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7251 руб.
Минимальный курс евро составил 57,8125 руб., максимальный - 59,2275 руб. Была заключена 11981... читать дальше
.
25 июля 2022 года 15:10
Оборот розничной торговли товарами для строительства и ремонта (DIY) в России по итогам первого полугодия 2022 года сократился на 3% без учета инфляции, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании INFOLine.
При этом в начале года на рынке наблюдался... читать дальше
.
25 июля 2022 года 15:03
Компания Siemens предоставила "Газпрому" часть документов об изъятиях из санкций в отношении газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Северного потока". Однако представленные документы не сняли полностью опасения российской стороны.
"Газпром" получил от... читать дальше
.
25 июля 2022 года 14:56
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами дополнительные полномочия в сфере критических значимых технологий и высокотехнологичных направлений.
"Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных... читать дальше
.
25 июля 2022 года 14:45
"Газпром" в воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщает компания. Ранее "Газпром" сообщал об очередных максимумах поставок 19 и 17 июля.
"24 июля обновлен исторический... читать дальше
.
25 июля 2022 года 14:37
Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc представил отчетность за 1-й финквартал. Как указывается в пресс-релие компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 июня, выросла на 1,6% достигла 11,28 млрд евро по сравнению с 11,1 млрд евро годом ранее. В... читать дальше
.
25 июля 2022 года 14:26
Выручка ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале этого года (до межсегментных элиминаций) составила 66,956 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.
В 1-м полугодии выручка выросла на 31%, до... читать дальше
.
25 июля 2022 года 14:18
Объем промышленной продукции в Армении январе-июне 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%, продукции сельского хозяйства - сократился на 5,5%, сообщил Статистический комитет республики.
Индекс потребительских цен в январе-июне... читать дальше
.
25 июля 2022 года 14:17
Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 28 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-001 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по доходности - премия не выше 180 базисных... читать дальше
.
25 июля 2022 года 14:09
Цены на нефть перешли от снижения к росту в ходе торгов в понедельник из-за возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:52 мск подорожали на... читать дальше
.
25 июля 2022 года 13:55
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам сессии в понедельник, однако южнокорейский индикатор зафиксировал умеренный рост. Инвесторы опасаются, что усилия ведущих центробанков мира по сдерживанию инфляции могут ослабить... читать дальше
.
25 июля 2022 года 13:46
"Московская биржа" приостанавливает с 8 августа торги японской иеной на валютном рынке в связи с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов, говорится в сообщении биржи.
Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена... читать дальше
.