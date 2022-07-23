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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 57,3917 руб., евро - 57,7608 руб.
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23 июля 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 57,3917 руб., евро - 57,7608 руб.
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23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 57,3917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 57,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,75 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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