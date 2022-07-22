22 июля 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.07 по 31.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.07.2022
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2022
|26.07.2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2022
|26.07.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2022
|26.07.2022
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2022
|27.07.2022
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июль 2022
|27.07.2022
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июнь 2022
|27.07.2022
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июль 2022
|27.07.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 июля
|28.07.2022
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2022
|28.07.2022
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Май 2022
|28.07.2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2022
|28.07.2022
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июль 2022
|28.07.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 июля
|28.07.2022
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2022
|28.07.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 июля
|28.07.2022
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2022
|29.07.2022
|08:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июнь 2022
|29.07.2022
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|II квартал 2022
|29.07.2022
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июль 2022
|29.07.2022
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июль 2022
|29.07.2022
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2022
|29.07.2022
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|II квартал 2022
|29.07.2022
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июнь 2022
|29.07.2022
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2022
|29.07.2022
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июль 2022
|29.07.2022
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июль 2022
|29.07.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июнь 2022
|29.07.2022
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июнь 2022
|29.07.2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Май 2022
|29.07.2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июль 2022
|29.07.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2022
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В течение ближайшей недели с 25.07 по 31.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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