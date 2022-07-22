Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

22 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.07 по 31.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,86 руб. Минимальный курс евро составил 57,3 руб., максимальный - 59,3925 руб. Было заключено 17249 сделок.... Минимальный курс евро составил 57,3 руб., максимальный - 59,3925 руб. Было заключено 17249 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9131 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,4306 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,435 руб., максимальный - 58,6475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,435 руб., максимальный - 58,6475 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5927 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4611 руб., максимальный - 8,7789 руб. Было заключено 48764 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,4611 руб., максимальный - 8,7789 руб. Было заключено 48764 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Индекс МосБиржи отскочил в район 2100 пунктов благодаря ослаблению рубля и снижению ставки ЦБ РФ сразу на 150 базисных пунктов до 8% годовых. В пятницу в Азии динамика индексов акций была... В пятницу в Азии динамика индексов акций была... читать дальше

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Банк России назвал недопустимыми автоматические согласия на запросы кредитной истории при оформлении финансовых продуктов, рекомендует финансовым организациям избегать подобной практики, следует из сообщения регулятора. ЦБ выявил случаи, когда человек фактически не... ЦБ выявил случаи, когда человек фактически не... читать дальше

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Максимальная ставка по программе субсидирования малого и среднего бизнеса ("программа 1764") снижена с 12,25% до 10,75% годовых - минимального с декабря 2021 года уровня, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. "Это стало возможным после изменения ключевой ставки Банка... читать дальше

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Сбербанк и ВТБ после снижения ключевой ставки ЦБ РФ объявили о снижении ставок по ипотеке и планах по уменьшению ставок по потребительским кредитам. Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных... Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных... читать дальше

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Биржевые цены на бензины две последние недели уверенно растут, а на текущей неделе совершили рекордный скачок почти на 10% за 5 торговых дней. На топливном рынке много версий причин этого роста, при этом собеседники отмечают повышенный спрос со стороны биржевых покупателей на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3992 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,4 руб., максимальный - 58,6 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 56,4 руб., максимальный - 58,6 руб. Была заключена... читать дальше

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Российское военное ведомство сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписал меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые... читать дальше

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Принятое ЦБ РФ в пятницу решение снизить ключевую ставку сразу до 8% с 9,5% на фоне наблюдающейся дефляции не несет инфляционных рисков и позволяет оживить ситуацию в экономике, считает заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. "В ситуации, когда... "В ситуации, когда... читать дальше

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Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") 25 июля приостановит производство на период двухнедельного корпоративного отпуска, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "В последнюю неделю июля и первую неделю августа на Горьковском автозаводе будет... "В последнюю неделю июля и первую неделю августа на Горьковском автозаводе будет... читать дальше

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Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июне 2022 года сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 158,1 млн тонн, сообщила организация. Россия в прошлом месяце,... Россия в прошлом месяце,...

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Среднесрочный прогноз ЦБ РФ, опубликованный в эту пятницу по итогам заседания совета банка, близок к оценкам Минэкономразвития РФ. "С точки зрения прогноза экономической ситуации, опубликованного Центральным банком Российской Федерации, их оценки близки к текущим оценкам... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в пятницу, инвесторы оценивают квартальные отчеты крупных компаний и данные о деловой активности в США. Предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого S&P Global, в июле упало... Предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого S&P Global, в июле упало... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25.07 по 31.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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