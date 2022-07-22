Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1533,5 млрд руб.

22 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 1533,5 млрд руб.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает скорректировать положения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ в части определения размера штрафов за нарушения в сфере госзакупок, следует из сообщения ФАС. "Ведомство разработало законопроект,... "Ведомство разработало законопроект,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,26 пункта (1,376%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2081,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2087,09 (+1,63%) пункта,... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 27 июля снизится до 4 тыс. 951,7 тыс. рубля с 5 тыс. 984,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится до 3 тыс. 002,6 рубля с 4 тыс. 413,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 2 тыс. 923,4 рубля с 3 тыс. 144,9... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 15 июля по 22 июля) - 57,9957 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,74 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58/66,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 140 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 59,26/69,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 193 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,73/67,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 57 коп., средний...

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили пятничные торги без единой динамики. Инвесторы анализировали свежие статданые по инфляции в Японии. Потребительские цены в стране в июне увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее,... Инвесторы анализировали свежие статданые по инфляции в Японии. Потребительские цены в стране в июне увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее,... читать дальше

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Правительству РФ и "Корпорации МСП" поручено обеспечить заключение госкомпаниями контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Такой пункт включен в перечень поручений по итогам XXV... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду РФ до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, говорится в опубликованном... читать дальше

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Европейские фондовые индексы в ходе торгов пятницы растут. Инвесторы продолжают оценивать итоги июльского заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор впервые за 11 лет повысил процентные ставки, сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5302 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4599 руб., максимальный - 8,6356 руб. Было заключено 2083... Минимальный курс юаня составил 8,4599 руб., максимальный - 8,6356 руб. Было заключено 2083... читать дальше

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Правительство РФ совместно с Банком России должны к 1 сентября 2022 года принять решения, необходимые для запуска программы льготной промышленной ипотеки. Соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного... Соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке "бюджетного правила". Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля. Так, кабмин должен подготовить соответствующие изменения в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России до 15 августа 2022 года подготовить и представить предложения по определению дополнительных механизмов, обеспечивающих прирост в 2022 году портфеля ипотечных жилищных кредитов в номинальном выражении на... читать дальше

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2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-260 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9244% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,2% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,2% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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