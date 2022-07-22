.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1502,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3410,7 млрд руб.
.
22 июля 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1502,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3410,7 млрд руб.
|0
22 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 июля составили по Российской Федерации 1502,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1379,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1365,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1241,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 июля составили 3410,7 млрд руб. против 3504,31338 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 июля 2022 года 13:15
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает скорректировать положения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ в части определения размера штрафов за нарушения в сфере госзакупок, следует из сообщения ФАС. "Ведомство разработало законопроект,... читать дальше
.22 июля 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,26 пункта (1,376%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2081,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2087,09 (+1,63%) пункта,... читать дальше
.22 июля 2022 года 13:06
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 27 июля снизится до 4 тыс. 951,7 тыс. рубля с 5 тыс. 984,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится до 3 тыс. 002,6 рубля с 4 тыс. 413,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 2 тыс. 923,4 рубля с 3 тыс. 144,9... читать дальше
.22 июля 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 57,9957 руб.
Максимальное значение за неделю (с 15 июля по 22 июля) - 57,9957 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,74 руб. Это автоматическое сообщение.
.22 июля 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58/66,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 140 коп., Cредний курс продажи вырос...
.22 июля 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 59,26/69,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 193 коп., Cредний курс продажи вырос...
.22 июля 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 22 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 57,73/67,53 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,73/67,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 57 коп., средний...
.22 июля 2022 года 12:57
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили пятничные торги без единой динамики. Инвесторы анализировали свежие статданые по инфляции в Японии. Потребительские цены в стране в июне увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее,... читать дальше
.22 июля 2022 года 12:42
Правительству и "Корпорации МСП" поручено обеспечить заключение офсетных контрактов с малым бизнесом
Правительству РФ и "Корпорации МСП" поручено обеспечить заключение госкомпаниями контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Такой пункт включен в перечень поручений по итогам XXV... читать дальше
.22 июля 2022 года 12:15
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду РФ до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, говорится в опубликованном... читать дальше
.22 июля 2022 года 12:08
Европейские фондовые индексы в ходе торгов пятницы растут. Инвесторы продолжают оценивать итоги июльского заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор впервые за 11 лет повысил процентные ставки, сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка... читать дальше
.22 июля 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5302 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4599 руб., максимальный - 8,6356 руб. Было заключено 2083... читать дальше
.22 июля 2022 года 11:55
Правительство РФ совместно с Банком России должны к 1 сентября 2022 года принять решения, необходимые для запуска программы льготной промышленной ипотеки. Соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного... читать дальше
.22 июля 2022 года 11:46
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке "бюджетного правила". Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля. Так, кабмин должен подготовить соответствующие изменения в... читать дальше
.22 июля 2022 года 11:35
Путин поручил правительству совместно с ЦБ подготовить предложения по допмеханизмам поддержки ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России до 15 августа 2022 года подготовить и представить предложения по определению дополнительных механизмов, обеспечивающих прирост в 2022 году портфеля ипотечных жилищных кредитов в номинальном выражении на... читать дальше
.22 июля 2022 года 11:27
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-260 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9244% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,2% годовых. Дисконтные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.