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21 июля 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,1981 руб.

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21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1981 руб.

Минимальный курс евро составил 55,6925 руб., максимальный - 59,715 руб. Было заключено 29327 сделок. Объем торгов составил 75525,95 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,2475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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