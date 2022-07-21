Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 июля

21 июля. FINMARKET.RU -РФ с 22 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3103,78 (+82,92) руб./грамм; на серебро - 34,1 (+0,77) руб./грамм; на платину - 1576,13 (+22,54) руб./грамм; на палладий - 3402,84 (+101,68) руб./грамм.

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Производство винодельческой продукции в России в первом полугодии 2022 года выросло на 1,8% по сравнению с показателем за тот же период в 2021 году, до 25,6 млн декалитров, говорится в сообщении Минсельхоза. В частности, выпуск игристых вин вырос на 30,3%, коньяка - на 15,5%,... читать дальше

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Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. подписал соглашение о покупке компании One Medical, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. One Medical, материнской компанией которой является 1Life Healthcare Inc., управляет 182 медицинскими офисами в США.... читать дальше

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Цены на нефть замедлили падение в ходе торгов в четверг, но продолжают снижаться на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США. Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, указал на рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн... Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, указал на рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,351 руб. Минимальный курс доллара США составил 54,695 руб., максимальный - 58,87 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 54,695 руб., максимальный - 58,87 руб. Было... читать дальше

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Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что власти страны ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям в связи с ростом цен на нефтепродукты. "До конца недели, надеюсь, мы сможем сделать соответствующие объявления", -... читать дальше

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Венгрия рассчитывает купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто. "Венгерское правительство приняло решение о том, что мы хотим 700 млн кубометров газа купить дополнительно, для того, чтобы страна оказалась в полной... "Венгерское правительство приняло решение о том, что мы хотим 700 млн кубометров газа купить дополнительно, для того, чтобы страна оказалась в полной... читать дальше

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Англо-голландская Shell думает потратить высокие доходы от нефти и газа на покупку крупного бизнеса по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) или же выкуп собственных акций, сообщил глава компании Бен ван Берден в интервью газете FT. По его словам, вместо того, чтобы... По его словам, вместо того, чтобы... читать дальше

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Американский фондовый рынок снижается в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают квартальные отчеты крупных компаний и итоги заседания Европейского центрального банка. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизилось на 0,45% - до 31730,66... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизилось на 0,45% - до 31730,66... читать дальше

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Экономическая активность в еврозоне замедляется, рост инфляции, влияющий на покупательную способность, ограничения со стороны предложения и увеличение неопределенности оказывают давление на экономику, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в... читать дальше

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"Северсталь" во 2-м квартале 2022 года сократила выплавку стали на 18% по сравнению с 1-м кварталом - до 2,403 млн тонн, сообщила компания. В 1-м квартале компания произвела 2,922 млн тонн стали. За первое полугодие "Северсталь" выпустила 5,325 млн тонн стали по... За первое полугодие "Северсталь" выпустила 5,325 млн тонн стали по... читать дальше

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21 июля. FINMARKET.RU -Минпромторг включил в реестр отечественного оборудования первый российский банкомат с функцией рециркуляции наличных денег, разработанный московским предприятием САГА, следует из сообщения департамента инвестиционной и промышленной политики... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3103,78 (+82,92) руб./грамм; на серебро - 34,1 (+0,77) руб./грамм; на платину - 1576,13 (+22,54) руб./грамм; на палладий - 3402,84 (+101,68) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 56,4783 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 162,92 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 57,1133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 128,73 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-259 на 21 млрд 93,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Спецкомитет совета директоров Polymetal, созданный для обсуждения вариантов выхода компании из российских активов, будет рассматривать все возможные опции, сообщил в ходе телеконференции глава компании Виталий Несис. Эти опции включают не только продажу стороннему... Эти опции включают не только продажу стороннему... читать дальше

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