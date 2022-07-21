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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1365,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3504,31 млрд руб.
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21 июля 2022 года 09:28

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1365,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3504,31 млрд руб.

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21 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июля составили по Российской Федерации 1365,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1241,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1231,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1128,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 июля составили 3504,31 млрд руб. против 3816,22267 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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