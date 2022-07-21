21 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июль 2022
|15:15
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июль 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 июля
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июль 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 июля
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июнь 2022
Это автоматическое сообщение.
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21 июля 2022 года 11:33
Национальный банк Украины с 9:00 21 июля девальвировал официальный курс гривны к доллару США на 25% - с 29,2549 грн до 36,5686 грн, говорится в сообщении на сайте НБУ.
"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые... читать дальше
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21 июля 2022 года 11:25
В июне 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,24 млн руб. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в мае 2022 года - 1,22 млн. руб.), говорится в обзоре "Национального бюро кредитных историй... читать дальше
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21 июля 2022 года 11:14
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,4 тыс. случаев, что на 700 человек больше, чем днем ранее, госпитализированы почти 1,2 тыс. человек, скончались 42 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше
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21 июля 2022 года 11:03
Более 45 млрд руб. составила совокупная выручка ресторанов, кафе и баров Москвы за июнь 2022 года, сообщили в пятницу в столичной мэрии.
"Выручка организаций общественного питания столицы в июне выросла на 64,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигла 46,6... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:57
Чистая прибыль Hyundai Motor Co. в апреле-июне выросла более чем в 1,5 раза до 3,085 трлн южнокорейских вон ($2,35 млрд) с 1,983 трлн вон за аналогичный период прошлого года.
Операционная прибыль компании подскочила на 58%, до 2,98 трлн вон, сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:50
Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил сегодня, что собирается вновь подать прошение об отставке.
"Спасибо за совместную работу. Прошу приостановить заседание, так как собираюсь направиться к президенту Италии, чтобы сообщить ему о своих выводах", - заявил он,... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:43
Чистая прибыль производителя алюминия Alcoa Corp. (США) в апреле-июне увеличилась в 1,8 раза и составила $549 млн по сравнению с $309 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,95 с $1,63 годом ранее.
Прибыль без учета... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:35
Чистая прибыль холдинговой компании United Airlines Holdings Inc., является материнской компанией United Airlines, составила в апреле-июне $329 млн, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $434 млн, или $1,34 на акцию, за аналогичный период прошлого... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:27
Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит.
"Принимается поправка, которая запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота. Также запрещается напрямую или косвенным... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,76 пункта (1,338%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2047,48 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,86 пункта (1,502%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:19
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми перечислениями июля на следующей неделе.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 54,7-55,3 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 54,77... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:14
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 1627,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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21 июля 2022 года 10:11
Производство Polymetal во втором квартале 2022 года снизилось на 9% в годовом сравнении, до 326 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания.
Снижение производства на Кызыле и Албазино из-за низких содержаний и запланированной остановки Амурского ГМК для... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:04
Рынок акций РФ открылся без единой динамики на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала.
В Азии сегодня отмечается смешанная динамика индексов акций: большинство азиатских рынков акций растет, в минусе торгуются китайские индексы. Разнонаправленно изменяются... читать дальше
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21 июля 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,4/67,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи вырос...
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21 июля 2022 года 09:56
Доллар США дешевеет относительно евро и фунта стерлингов на торгах в четверг, слабо растет в паре с иеной.
В центре внимания рынка в четверг - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который должен повысить ключевые процентные ставки впервые за 11 лет.... читать дальше
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