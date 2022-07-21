ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 54,8491 руб., евро - 55,826 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 55,826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,03 коп.

21 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 54,8491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,79 коп.

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Национальный банк Украины с 9:00 21 июля девальвировал официальный курс гривны к доллару США на 25% - с 29,2549 грн до 36,5686 грн, говорится в сообщении на сайте НБУ. "Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые... "Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые... читать дальше

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В июне 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,24 млн руб. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в мае 2022 года - 1,22 млн. руб.), говорится в обзоре "Национального бюро кредитных историй... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,4 тыс. случаев, что на 700 человек больше, чем днем ранее, госпитализированы почти 1,2 тыс. человек, скончались 42 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

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Более 45 млрд руб. составила совокупная выручка ресторанов, кафе и баров Москвы за июнь 2022 года, сообщили в пятницу в столичной мэрии. "Выручка организаций общественного питания столицы в июне выросла на 64,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигла 46,6... "Выручка организаций общественного питания столицы в июне выросла на 64,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигла 46,6... читать дальше

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Чистая прибыль Hyundai Motor Co. в апреле-июне выросла более чем в 1,5 раза до 3,085 трлн южнокорейских вон ($2,35 млрд) с 1,983 трлн вон за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль компании подскочила на 58%, до 2,98 трлн вон, сообщается в пресс-релизе... Операционная прибыль компании подскочила на 58%, до 2,98 трлн вон, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил сегодня, что собирается вновь подать прошение об отставке. "Спасибо за совместную работу. Прошу приостановить заседание, так как собираюсь направиться к президенту Италии, чтобы сообщить ему о своих выводах", - заявил он,... "Спасибо за совместную работу. Прошу приостановить заседание, так как собираюсь направиться к президенту Италии, чтобы сообщить ему о своих выводах", - заявил он,... читать дальше

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Чистая прибыль производителя алюминия Alcoa Corp. (США) в апреле-июне увеличилась в 1,8 раза и составила $549 млн по сравнению с $309 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,95 с $1,63 годом ранее. Прибыль без учета... Прибыль без учета... читать дальше

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Чистая прибыль холдинговой компании United Airlines Holdings Inc., является материнской компанией United Airlines, составила в апреле-июне $329 млн, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $434 млн, или $1,34 на акцию, за аналогичный период прошлого... читать дальше

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Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит. "Принимается поправка, которая запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота. Также запрещается напрямую или косвенным... "Принимается поправка, которая запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота. Также запрещается напрямую или косвенным... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,76 пункта (1,338%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2047,48 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,86 пункта (1,502%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,86 пункта (1,502%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми перечислениями июля на следующей неделе. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 54,7-55,3 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 54,77... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 54,7-55,3 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 54,77... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 1627,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Производство Polymetal во втором квартале 2022 года снизилось на 9% в годовом сравнении, до 326 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания. Снижение производства на Кызыле и Албазино из-за низких содержаний и запланированной остановки Амурского ГМК для... Снижение производства на Кызыле и Албазино из-за низких содержаний и запланированной остановки Амурского ГМК для... читать дальше

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Рынок акций РФ открылся без единой динамики на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала. В Азии сегодня отмечается смешанная динамика индексов акций: большинство азиатских рынков акций растет, в минусе торгуются китайские индексы. Разнонаправленно изменяются... В Азии сегодня отмечается смешанная динамика индексов акций: большинство азиатских рынков акций растет, в минусе торгуются китайские индексы. Разнонаправленно изменяются... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,4/67,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Доллар США дешевеет относительно евро и фунта стерлингов на торгах в четверг, слабо растет в паре с иеной. В центре внимания рынка в четверг - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который должен повысить ключевые процентные ставки впервые за 11 лет.... В центре внимания рынка в четверг - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который должен повысить ключевые процентные ставки впервые за 11 лет.... читать дальше

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