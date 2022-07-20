Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1596 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,1111 руб., максимальный - 8,27 руб. Было заключено 35707 сделок. Объем торгов составил 33648,69 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,15 руб. за юань.

20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1596 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37377,337 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,047 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6818 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,8547 руб. Минимальный курс доллара США составил 54,57 руб., максимальный - 55,4825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 54,57 руб., максимальный - 55,4825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8555 руб. Минимальный курс евро составил 55,4725 руб., максимальный - 56,6425 руб. Было заключено 16944... Минимальный курс евро составил 55,4725 руб., максимальный - 56,6425 руб. Было заключено 16944... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1596 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1111 руб., максимальный - 8,27 руб. Было заключено 35707 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,1111 руб., максимальный - 8,27 руб. Было заключено 35707 сделок.... читать дальше

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Доля нефтегазового сектора (НГС) в структуре ВВП России в 1-м квартале 2022 года выросла до 21,7% с 17,5% в 4-м квартале 2021 года, 17,1% в 3-м квартале 2021 года, 17,7% во 2-м квартале 2021 года и 17,3% в 1-м квартале 2021 года, соответствующие данные опубликовала Федеральная... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе со 9 по 15 июля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На пяти предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за июнь на 9,9%, или на 88,3 млн рублей , и на 1 июля 2022 г. составила 801,7 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В мае рост задолженности составляло 0,1%. Задолженность... Задолженность... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 9 по 15 июля 2022 года в среднем подешевела на 3,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее цены снизились на 3,7%. В том числе цены на свеклу снизились на 8,8%, картофель - на 8,5%, белокочанную капусту - на... В том числе цены на свеклу снизились на 8,8%, картофель - на 8,5%, белокочанную капусту - на... читать дальше

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В июне 2022 года по сравнению с маем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 4,1% после падения на 6,9% в мае, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 4,6%. В годовом выражении цены... читать дальше

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За период с 9 по 15 июля 2022 года в РФ потребительские цены снизились на 0,17% после снижения на 0,03% неделей ранее (со 2 по 8 июля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июля цены не изменились, с начала года выросли на 11,41%. В июле 2021... В июле 2021... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях Запада В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций. Народный банк Китая в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на... В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций. Народный банк Китая в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на... читать дальше

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Цены на нефть замедлили падение после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданное снижение запасов нефти в стране. Срок действия августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в среду. Стоимость сентябрьских... Срок действия августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в среду. Стоимость сентябрьских... читать дальше

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Газопровод "Северный поток" после планового обслуживания, которое завершится утром в четверг, будет работать на 40% мощности, как и до остановки, сообщил газотранспортный оператор OPAL Gastransport. Газопровод OPAL является одним из сухопутных отводов от морской магистрали... читать дальше

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Банк России направил письмо брокерам с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам ценные бумаги иностранных эмитентов, в частности, заблокировать такую возможность в мобильных приложениях. "Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных... "Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне упали на 5,4% относительно предыдущего месяца и составили 5,12 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Эксперты в среднем... Эксперты в среднем... читать дальше

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Почти 1,9 трлн руб. достигли обороты малого и среднего бизнеса Москвы за январь-июнь 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы. "Обороты малых и средних предприятий (МСП) Москвы в январе - июне 2022 года достигли 1,87 трлн руб. В текущих ценах это на... "Обороты малых и средних предприятий (МСП) Москвы в январе - июне 2022 года достигли 1,87 трлн руб. В текущих ценах это на... читать дальше

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