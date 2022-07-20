Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 54,8226 руб.

Минимальный курс доллара США составил 54,56 руб., максимальный - 55,5 руб. Было заключено 27816 сделок. Объем торгов составил 73259,71 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 54,93 руб. за доллар США.

20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,8226 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37377,337 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,047 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6818 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,8547 руб. Минимальный курс доллара США составил 54,57 руб., максимальный - 55,4825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 54,57 руб., максимальный - 55,4825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8555 руб. Минимальный курс евро составил 55,4725 руб., максимальный - 56,6425 руб. Было заключено 16944... Минимальный курс евро составил 55,4725 руб., максимальный - 56,6425 руб. Было заключено 16944... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1596 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1111 руб., максимальный - 8,27 руб. Было заключено 35707 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,1111 руб., максимальный - 8,27 руб. Было заключено 35707 сделок.... читать дальше

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Доля нефтегазового сектора (НГС) в структуре ВВП России в 1-м квартале 2022 года выросла до 21,7% с 17,5% в 4-м квартале 2021 года, 17,1% в 3-м квартале 2021 года, 17,7% во 2-м квартале 2021 года и 17,3% в 1-м квартале 2021 года, соответствующие данные опубликовала Федеральная... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе со 9 по 15 июля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На пяти предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за июнь на 9,9%, или на 88,3 млн рублей , и на 1 июля 2022 г. составила 801,7 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В мае рост задолженности составляло 0,1%. Задолженность... Задолженность... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 9 по 15 июля 2022 года в среднем подешевела на 3,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее цены снизились на 3,7%. В том числе цены на свеклу снизились на 8,8%, картофель - на 8,5%, белокочанную капусту - на... В том числе цены на свеклу снизились на 8,8%, картофель - на 8,5%, белокочанную капусту - на... читать дальше

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В июне 2022 года по сравнению с маем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 4,1% после падения на 6,9% в мае, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 4,6%. В годовом выражении цены... читать дальше

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За период с 9 по 15 июля 2022 года в РФ потребительские цены снизились на 0,17% после снижения на 0,03% неделей ранее (со 2 по 8 июля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала июля цены не изменились, с начала года выросли на 11,41%. В июле 2021... В июле 2021... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях Запада В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций. Народный банк Китая в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на... В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций. Народный банк Китая в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на... читать дальше

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Цены на нефть замедлили падение после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданное снижение запасов нефти в стране. Срок действия августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в среду. Стоимость сентябрьских... Срок действия августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в среду. Стоимость сентябрьских... читать дальше

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Газопровод "Северный поток" после планового обслуживания, которое завершится утром в четверг, будет работать на 40% мощности, как и до остановки, сообщил газотранспортный оператор OPAL Gastransport. Газопровод OPAL является одним из сухопутных отводов от морской магистрали... читать дальше

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Банк России направил письмо брокерам с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам ценные бумаги иностранных эмитентов, в частности, заблокировать такую возможность в мобильных приложениях. "Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных... "Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне упали на 5,4% относительно предыдущего месяца и составили 5,12 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Эксперты в среднем... Эксперты в среднем... читать дальше

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Почти 1,9 трлн руб. достигли обороты малого и среднего бизнеса Москвы за январь-июнь 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы. "Обороты малых и средних предприятий (МСП) Москвы в январе - июне 2022 года достигли 1,87 трлн руб. В текущих ценах это на... "Обороты малых и средних предприятий (МСП) Москвы в январе - июне 2022 года достигли 1,87 трлн руб. В текущих ценах это на... читать дальше

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