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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 8 июля по 15 июля на 445 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3498 тыс. баррелей
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20 июля 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 8 июля по 15 июля на 445 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3498 тыс. баррелей
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20 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 445 тыс. баррелей - до 426,609 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3498 тыс. баррелей и составили 228,435 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1295 тыс. баррелей, достигнув 112,508 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1600 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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