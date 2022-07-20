20 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июнь 2022
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июнь 2022
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Май 2022
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Май 2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июнь 2022
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июнь 2022
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июнь 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 июля
Это автоматическое сообщение.
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20 июля 2022 года 16:50
ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3020,86 (-43,07) руб./грамм; на серебро - 33,33 (-0,32) руб./грамм; на платину - 1553,59 (+17,21) руб./грамм; на палладий - 3301,16 (-37,16) руб./грамм.
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20 июля 2022 года 16:43
ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры, говорится в сообщении... читать дальше
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20 июля 2022 года 16:36
0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-258 на 10 млрд 672,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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20 июля 2022 года 16:35
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 55,826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,03 коп.
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20 июля 2022 года 16:35
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 54,8491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,79 коп.
Это автоматическое сообщение.
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20 июля 2022 года 16:32
Группа НЛМК с начала года сократила объемы производства приблизительно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами, заявил председатель совета директоров компании Владимир Лисин, выступая на региональном съезде СПП в Липецке.
"Сейчас уже июль месяц -... читать дальше
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20 июля 2022 года 16:23
Инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, инфляционные ожидания в июле приблизились к уровню января 2021 года, когда они составляли... читать дальше
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20 июля 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,45/64,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 48 коп., Cредний курс продажи упал...
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20 июля 2022 года 16:02
Санкции Канады в отношении "Газпрома", которые обернулись существенным снижением прокачки газа по газопроводу "Северный поток" в Европу, связаны с собственными планами этой страны выйти на рынок Европы, заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических... читать дальше
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20 июля 2022 года 15:45
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в июне 2022 года подскочили на 8,1% в годовом выражении после роста на 7,7% в мае, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что цены вырастут на 8,4%. Инфляция... читать дальше
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20 июля 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 6874 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 54,8491 руб. По... читать дальше
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20 июля 2022 года 15:31
Цены на нефть снижаются в среду на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками может приблизить наступление рецессии в глобальной экономике.
Накануне Brent подорожала на 1%, до максимума с 4 июля, а цена WTI выросла на 1,6% и обновила... читать дальше
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20 июля 2022 года 15:30
В четверг, 21 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,69 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 июля 2022 года 15:30
В четверг, 21 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 52,75 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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20 июля 2022 года 15:23
Чистый убыток американской нефтесервисной корпорации Baker Hughes во втором квартале 2022 года увеличился в 5,7 раза составил $389 млн, или $0,84 в расчете на акцию, против убытка в $68 млн, или $0,08 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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20 июля 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8061 руб.
Минимальный курс евро составил 55,42 руб., максимальный - 56,4325 руб. Было заключено 12294... читать дальше
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