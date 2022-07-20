.

ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3020,86 (-43,07) руб./грамм; на серебро - 33,33 (-0,32) руб./грамм; на платину - 1553,59 (+17,21) руб./грамм; на палладий - 3301,16 (-37,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры, говорится в сообщении... читать дальше

.

0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-258 на 10 млрд 672,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 55,826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 54,8491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Группа НЛМК с начала года сократила объемы производства приблизительно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами, заявил председатель совета директоров компании Владимир Лисин, выступая на региональном съезде СПП в Липецке. "Сейчас уже июль месяц -... "Сейчас уже июль месяц -... читать дальше

.

Инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, инфляционные ожидания в июле приблизились к уровню января 2021 года, когда они составляли... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,45/64,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 48 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Санкции Канады в отношении "Газпрома", которые обернулись существенным снижением прокачки газа по газопроводу "Северный поток" в Европу, связаны с собственными планами этой страны выйти на рынок Европы, заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических... читать дальше

.

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в июне 2022 года подскочили на 8,1% в годовом выражении после роста на 7,7% в мае, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что цены вырастут на 8,4%. Инфляция... читать дальше

.

На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 6874 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 54,8491 руб. По... читать дальше

.

Цены на нефть снижаются в среду на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками может приблизить наступление рецессии в глобальной экономике. Накануне Brent подорожала на 1%, до максимума с 4 июля, а цена WTI выросла на 1,6% и обновила... Накануне Brent подорожала на 1%, до максимума с 4 июля, а цена WTI выросла на 1,6% и обновила... читать дальше

.

В четверг, 21 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,69 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В четверг, 21 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 52,75 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Чистый убыток американской нефтесервисной корпорации Baker Hughes во втором квартале 2022 года увеличился в 5,7 раза составил $389 млн, или $0,84 в расчете на акцию, против убытка в $68 млн, или $0,08 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8061 руб. Минимальный курс евро составил 55,42 руб., максимальный - 56,4325 руб. Было заключено 12294... Минимальный курс евро составил 55,42 руб., максимальный - 56,4325 руб. Было заключено 12294... читать дальше

.