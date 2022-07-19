Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 55,5365 руб.

Минимальный курс доллара США составил 54,8575 руб., максимальный - 56,39 руб. Было заключено 58893 сделки. Объем торгов составил 121484,19 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 55,505 руб. за доллар США.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,5365 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37069,290 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 606,849 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,5365 руб. Минимальный курс доллара США составил 54,8575 руб., максимальный - 56,39 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 54,8575 руб., максимальный - 56,39 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4993 руб. Минимальный курс евро составил 55,9375 руб., максимальный - 57,45 руб. Было заключено 24506... Минимальный курс евро составил 55,9375 руб., максимальный - 57,45 руб. Было заключено 24506... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2648 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1518 руб., максимальный - 8,4393 руб. Была заключена 40901... Минимальный курс юаня составил 8,1518 руб., максимальный - 8,4393 руб. Была заключена 40901... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне снижения нефти и известий о новых антироссийских санкциях ЕС. В новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей... В новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей... читать дальше

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Более двух тыс. рабочих мест создадут на производствах, построенных в Москве на арендуемых по льготной ставке участках, сообщил мэр города Сергей Собянин. "На сегодня мы заключили семь таких договоров (об аренде по льготной ставке - ИФ). (...) Все эти проекты дадут... "На сегодня мы заключили семь таких договоров (об аренде по льготной ставке - ИФ). (...) Все эти проекты дадут... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов во вторник вечером. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 мск подешевели на $0,55 (0,52%) - до $105,72 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 мск подешевели на $0,55 (0,52%) - до $105,72 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах... Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах...

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OOO "СФО МОС МСП 2" перенесло сбор книги заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд руб. со сроком обращения 11 лет на более поздний срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ранее компания планировала собрать заявки на... Ранее компания планировала собрать заявки на... читать дальше

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ООО "Газпромнефть Марин Бункер" ("дочка" "Газпром нефти" ) заказало услуги бункеровки судов в рыбопромысловых районах Дальнего Востока и портах Приморского края до сентября 2024 года. Как говорится в тендерных материалах компании, заказчик планирует бункеровку судов в... Как говорится в тендерных материалах компании, заказчик планирует бункеровку судов в... читать дальше

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Власти КНР пытаются привлечь европейские компании к размещению акций на китайских биржах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, первыми кандидатами на получение листинга в стране в рамках программы взаимодействия бирж КНР с... По их словам, первыми кандидатами на получение листинга в стране в рамках программы взаимодействия бирж КНР с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,5267 руб. Минимальный курс доллара США составил 54,8375 руб., максимальный - 56,425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 54,8375 руб., максимальный - 56,425 руб. Было... читать дальше

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Алжирская Sonatrach и ее партнеры французская TotalEnergies, американская Occidental и итальянская Eni продлили соглашение о разделе продукции (СРП) на 25 лет на береговых блоках 404 и 208 геологического бассейна Беркин на востоке Алжира, сообщили компании. Согласно... Согласно... читать дальше

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Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов, сообщила компания. Для изучения данного вопроса в Polymetal создан спецкомитет совета директоров, состоящий из независимых неисполнительных членов. Для изучения данного вопроса в Polymetal создан спецкомитет совета директоров, состоящий из независимых неисполнительных членов. В случае продажи активов в РФ Polymetal... В случае продажи активов в РФ Polymetal... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются хорошими темпами, отметил взаимодействие двух стран для укрепления международной безопасности. "Наши отношения развиваются хорошими темпами", - сказал Путин в ходе встречи с президентом... "Наши отношения развиваются хорошими темпами", - сказал Путин в ходе встречи с президентом... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут во вторник благодаря позитивным квартальным отчетам ряда компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск во вторник вырос на 244,79 пункта (0,79%) и составил 31317,4 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск во вторник вырос на 244,79 пункта (0,79%) и составил 31317,4 пункта. Standard &... Standard &... читать дальше

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Polymetal рассматривает продажу российских активов, сообщила компания. Для рассмотрения возможной сделки в Polymetal создан спецкомитет совета директоров, состоящий из независимых неисполнительных членов. Для рассмотрения возможной сделки в Polymetal создан спецкомитет совета директоров, состоящий из независимых неисполнительных членов. В случае продажи активов в РФ Polymetal сфокусируется... В случае продажи активов в РФ Polymetal сфокусируется...

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