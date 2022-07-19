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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,4993 руб.
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19 июля 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,4993 руб.
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19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4993 руб. Минимальный курс евро составил 55,9375 руб., максимальный - 57,45 руб. Было заключено 24506 сделок. Объем торгов составил 58317,35 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,595 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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