19 июля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2022
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2022
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2022
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Май 2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июнь 2022
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19 июля 2022 года 10:12
Крупнейший в мире аукционный дом Christie''s запустил собственный инвестиционный фонд Christie''s Ventures, который сосредоточится на финансировании технологических стартапов в сфере искусства.
Как сообщается в пресс-релизе Christie''s, она планирует инвестировать по... читать дальше
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19 июля 2022 года 10:05
Рынок акций РФ начал торги снижением на фоне некоторого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, нефть замедлила рост).
Вчера в плюсе закрылась фондовая Европа, тем временем американские фондовые индексы снизились на... читать дальше
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19 июля 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,15/69,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...
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19 июля 2022 года 09:59
Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG во втором квартале 2022 года снизилась в 1,7 раза и составила $1,695 млрд по сравнению с $2,895 млрд за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Выручка уменьшилась на 1,4%, до $12,78 млрд, с... читать дальше
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19 июля 2022 года 09:52
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "C", говорится в сообщении агентства.
"После того, как 13 июля истек льготный 14-дневный период для... читать дальше
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19 июля 2022 года 09:35
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июля составили по Российской Федерации 1282,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1168,6 млрд руб.
На начало... читать дальше
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19 июля 2022 года 09:34
Курс доллара слабо снижается к основным мировым валютам после существенных падений в предыдущие две сессии.
Доллар, подскочивший в последние недели, продемонстрировал резкое снижение в понедельник и в прошлую пятницу на фоне переоценки инвесторами вероятности повышения... читать дальше
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19 июля 2022 года 09:26
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1368 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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19 июля 2022 года 09:20
Американская International Business Machines Corp. (IBM) по итогам второго квартала 2022 года увеличила чистую прибыль, скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Между тем эксперты выразили обеспокоенность дальнейшими последствиями роста курса доллара... читать дальше
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19 июля 2022 года 09:11
9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-258 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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19 июля 2022 года 09:11
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают квартальные отчеты американских компаний, а также следят за нефтяным рынком, пишет MarketWatch. Кроме того, на рынках сохраняются опасения по... читать дальше
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19 июля 2022 года 09:04
Минсельхоз готовится к продлению квоты на беспошлинный ввоз в РФ сахара до 31 октября 2022 года.
Ведомство разместило на сайте о подготовке проектов нормативных актов проект приказа, который вносит изменения в приказ ведомства о порядке подтверждения целевого назначения... читать дальше
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19 июля 2022 года 08:53
Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно после активного роста накануне, после которого фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.
Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита... читать дальше
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19 июля 2022 года 08:44
США и ЕС координируют действия, направленные на сокращение зависимости европейских потребителей от российских энергоресурсов, сообщила вчера на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент Джо Байден с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер... читать дальше
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19 июля 2022 года 08:36
Немедленное возвращение продовольствия из России и Украины на мировые рынки поможет избежать катастрофы во многих регионах, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. Следующий год может быть еще хуже. Но... читать дальше
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19 июля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,51 млрд.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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