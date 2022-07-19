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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июне составила 0,35%
В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
Минфин предлагает закупать валюту на доходы от нефти свыше $60 за баррель
Минфин предложил модифицировать бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки, пишут "Ведомости" со ссылкой...
 
Маткапитал разрешат тратить на коммерческие детсады
Госдума РФ приняла закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования. В Совете Федерации должны принять документ в ближайшее время. Об этом "Известиям" рассказали парламентарии. В настоящее время частное дошкольное...
 
Операторы просят пересмотреть штрафы за нарушение закона "о серых сим-картах"
Крупнейшие российские операторы связи "Ростелекома", МТС, "МегаФона", Tele2 и "Вымпелкома" направили письмо председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову, в котором просят пересмотреть поправки к Кодексу об административных...
 
19 июля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Май 2022
09:00 Безработица в Великобритании Июнь 2022
09:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Май 2022
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Июнь 2022
12:00 Объем строительства в еврозоне Май 2022
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Июнь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
19 июля 2022 года 10:12
Christie''s создала инвестфонд для финансирования стартапов в сфере искусства.
Крупнейший в мире аукционный дом Christie''s запустил собственный инвестиционный фонд Christie''s Ventures, который сосредоточится на финансировании технологических стартапов в сфере искусства.

Как сообщается в пресс-релизе Christie''s, она планирует инвестировать по...    читать дальше
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19 июля 2022 года 10:05
Рынок акций РФ начал торги в минусе
Рынок акций РФ начал торги снижением на фоне некоторого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, нефть замедлила рост).

Вчера в плюсе закрылась фондовая Европа, тем временем американские фондовые индексы снизились на...    читать дальше
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19 июля 2022 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 57,15/69,15 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,15/69,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...
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19 июля 2022 года 09:59
Чистая прибыль Novartis во 2-м квартале упала в 1,7 раза
Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG во втором квартале 2022 года снизилась в 1,7 раза и составила $1,695 млрд по сравнению с $2,895 млрд за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Выручка уменьшилась на 1,4%, до $12,78 млрд, с...    читать дальше
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19 июля 2022 года 09:52
Fitch понизило рейтинг Белоруссии до "RD"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "C", говорится в сообщении агентства.

"После того, как 13 июля истек льготный 14-дневный период для...    читать дальше
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19 июля 2022 года 09:35
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1282,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3670,34 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июля составили по Российской Федерации 1282,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1168,6 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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19 июля 2022 года 09:34
Доллар снижается к основным валютам
Курс доллара слабо снижается к основным мировым валютам после существенных падений в предыдущие две сессии.

Доллар, подскочивший в последние недели, продемонстрировал резкое снижение в понедельник и в прошлую пятницу на фоне переоценки инвесторами вероятности повышения...    читать дальше
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19 июля 2022 года 09:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1368 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1368 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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19 июля 2022 года 09:20
Квартальные прибыль и выручка IBM превысили прогнозы
Американская International Business Machines Corp. (IBM) по итогам второго квартала 2022 года увеличила чистую прибыль, скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Между тем эксперты выразили обеспокоенность дальнейшими последствиями роста курса доллара...    читать дальше
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19 июля 2022 года 09:11
ВТБ разместит 20 июля однодневные бонды серии КС-4-258 на 50 млрд рублей
9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-258 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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19 июля 2022 года 09:11
Азиатские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают квартальные отчеты американских компаний, а также следят за нефтяным рынком, пишет MarketWatch. Кроме того, на рынках сохраняются опасения по...    читать дальше
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19 июля 2022 года 09:04
Минсельхоз готовится к продлению квоты на беспошлинный ввоз в Россию сахара
Минсельхоз готовится к продлению квоты на беспошлинный ввоз в РФ сахара до 31 октября 2022 года.

Ведомство разместило на сайте о подготовке проектов нормативных актов проект приказа, который вносит изменения в приказ ведомства о порядке подтверждения целевого назначения...    читать дальше
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19 июля 2022 года 08:53
Цены на нефть стабильны после роста накануне
Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно после активного роста накануне, после которого фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита...    читать дальше
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19 июля 2022 года 08:44
США и ЕС сформировали рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов
США и ЕС координируют действия, направленные на сокращение зависимости европейских потребителей от российских энергоресурсов, сообщила вчера на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Джо Байден с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер...    читать дальше
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19 июля 2022 года 08:36
Глава ООН призвал вернуть на мировые рынки продовольствие из России и Украины
Немедленное возвращение продовольствия из России и Украины на мировые рынки поможет избежать катастрофы во многих регионах, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. Следующий год может быть еще хуже. Но...    читать дальше
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19 июля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,51 млрд
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,51 млрд.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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