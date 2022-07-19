ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,5616 руб., евро - 57,1526 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 57,1526 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,25 коп.

19 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 56,5616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,07 коп.

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Крупнейший в мире аукционный дом Christie''s запустил собственный инвестиционный фонд Christie''s Ventures, который сосредоточится на финансировании технологических стартапов в сфере искусства. Как сообщается в пресс-релизе Christie''s, она планирует инвестировать по... Как сообщается в пресс-релизе Christie''s, она планирует инвестировать по... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги снижением на фоне некоторого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, нефть замедлила рост). Вчера в плюсе закрылась фондовая Европа, тем временем американские фондовые индексы снизились на... Вчера в плюсе закрылась фондовая Европа, тем временем американские фондовые индексы снизились на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,15/69,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...

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Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG во втором квартале 2022 года снизилась в 1,7 раза и составила $1,695 млрд по сравнению с $2,895 млрд за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Выручка уменьшилась на 1,4%, до $12,78 млрд, с... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "C", говорится в сообщении агентства. "После того, как 13 июля истек льготный 14-дневный период для... "После того, как 13 июля истек льготный 14-дневный период для... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июля составили по Российской Федерации 1282,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1168,6 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Курс доллара слабо снижается к основным мировым валютам после существенных падений в предыдущие две сессии. Доллар, подскочивший в последние недели, продемонстрировал резкое снижение в понедельник и в прошлую пятницу на фоне переоценки инвесторами вероятности повышения... Доллар, подскочивший в последние недели, продемонстрировал резкое снижение в понедельник и в прошлую пятницу на фоне переоценки инвесторами вероятности повышения... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1368 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Американская International Business Machines Corp. (IBM) по итогам второго квартала 2022 года увеличила чистую прибыль, скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Между тем эксперты выразили обеспокоенность дальнейшими последствиями роста курса доллара... читать дальше

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9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-258 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают квартальные отчеты американских компаний, а также следят за нефтяным рынком, пишет MarketWatch. Кроме того, на рынках сохраняются опасения по... читать дальше

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Минсельхоз готовится к продлению квоты на беспошлинный ввоз в РФ сахара до 31 октября 2022 года. Ведомство разместило на сайте о подготовке проектов нормативных актов проект приказа, который вносит изменения в приказ ведомства о порядке подтверждения целевого назначения... Ведомство разместило на сайте о подготовке проектов нормативных актов проект приказа, который вносит изменения в приказ ведомства о порядке подтверждения целевого назначения... читать дальше

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Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно после активного роста накануне, после которого фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель. Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита... Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита... читать дальше

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США и ЕС координируют действия, направленные на сокращение зависимости европейских потребителей от российских энергоресурсов, сообщила вчера на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент Джо Байден с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер... "Президент Джо Байден с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер... читать дальше

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Немедленное возвращение продовольствия из России и Украины на мировые рынки поможет избежать катастрофы во многих регионах, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. Следующий год может быть еще хуже. Но... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,51 млрд. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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