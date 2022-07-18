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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,1552 руб.
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18 июля 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,1552 руб.
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18 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6773 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1552 руб. Минимальный курс евро составил 56,8 руб., максимальный - 58,19 руб. Было заключено 20914 сделок. Объем торгов составил 48424,42 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,15 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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