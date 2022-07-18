Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4554 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,4045 руб., максимальный - 8,603 руб. Было заключено 1970 сделок. Объем торгов составил 4103,98 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,43 руб. за юань.

18 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4554 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37676,139 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 254,063 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1489 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4236 руб. Минимальный курс юаня составил 8,3551 руб., максимальный - 8,6285 руб. Было заключено 26765... Минимальный курс юаня составил 8,3551 руб., максимальный - 8,6285 руб. Было заключено 26765... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6773 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1552 руб. Минимальный курс евро составил 56,8 руб., максимальный - 58,19 руб. Было заключено 20914 сделок.... Минимальный курс евро составил 56,8 руб., максимальный - 58,19 руб. Было заключено 20914 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5479 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,2 руб., максимальный - 57,3575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,2 руб., максимальный - 57,3575 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи снизился на фоне укрепления рубля. Тем временем на внешних площадках наблюдалась позитивная динамика. В Азии в понедельник фондовые индексы выросли (в Японии был выходной). Улучшению аппетита к риску... В Азии в понедельник фондовые индексы выросли (в Японии был выходной). Улучшению аппетита к риску... читать дальше

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Заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и давать им поручения по вопросам обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности и... читать дальше

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Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило пять мер для преодоления газового кризиса, которые позволят европейским странам безопасно пережить грядущую зиму на фоне сокращения поставок топлива из РФ. В статье, опубликованной на сайте МЭА, глава агентства... В статье, опубликованной на сайте МЭА, глава агентства... читать дальше

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Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в июле рухнул на 12 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем и составил 55 пунктов. Значение индекса стало минимальным, а его... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11085 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5657 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,2 руб., максимальный - 57,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 56,2 руб., максимальный - 57,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Цены на нефть опять ускорили рост, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе. Трейдеры продолжают оценивать итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым новые обязанности, в частности, он будет координировать деятельность Росатома в части гособоронзаказа, ракетно-космической отрасли и атомного... читать дальше

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Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составили 2,023 млрд рублей в 2021 году, что на 8,5% и в 3,8 раз больше, чем в 2020 и 2019 годах, соответственно, следует из отчета компании об устойчивом развитии, опубликованном на сайте... читать дальше

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Американский фондовый рынок начал торговую сессию понедельника активным ростом. Инвесторы продолжают анализировать квартальные отчетности банков и финкомпаний и пытаются увязать негативные прогнозы экспертов для экономики с пока еще относительно позитивными ожиданиями... Инвесторы продолжают анализировать квартальные отчетности банков и финкомпаний и пытаются увязать негативные прогнозы экспертов для экономики с пока еще относительно позитивными ожиданиями... читать дальше

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ВВП Белоруссии в январе-июне 2022 года составил 87,4 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Рецессия в экономике Белоруссии углубляется: по итогам... Рецессия в экономике Белоруссии углубляется: по итогам... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу правительства о запрете использования зарубежного ПО на любых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные. С соответствующим предложением в ходе заседания совета по стратегическому развитию... читать дальше

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8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-256 на 6 млрд 495,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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