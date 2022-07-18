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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1342 млрд руб.
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18 июля 2022 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1342 млрд руб.
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18 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1342 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1253,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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