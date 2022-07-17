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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб., евро - 57,8851 руб.
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17 июля 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб., евро - 57,8851 руб.
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17 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,81 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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17 июля 2022 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с...
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