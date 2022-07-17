ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб., евро - 57,8851 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,81 коп.

17 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с...

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Производство сельхозпродукции в Белоруссии сократилось на 3% в первом полугодии 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическом комитетом республики (Белстат). "В первом полугодии 2022 г. в... "В первом полугодии 2022 г. в... читать дальше

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У Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн баррелей в сутки, заявил саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман. "Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим... "Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пока не стало снижать рейтинги Белоруссии после попыток Минска выплатить купон по облигациям Belarus-27 в нацвалюте и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне "CC/C" сохранив их в... читать дальше

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ВВП Азербайджана в первом полугодии 2022 года вырос на л 6,2%, сообщил президент страны Ильхам Алиев. "Рост ВВП Азербайджана в первом полугодии составил 6,2%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 9,6%. Промпроизводство выросло на 2,1%, в том числе ненефтяное промпроизводство -... читать дальше

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"Газпром" официально обратился к компании Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" - отправной КС морского газопровода "Северный поток". В заявлении российской компании говорится:... В заявлении российской компании говорится:... читать дальше

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Правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Речь идёт о временной отмене одного из обязательных требований к... читать дальше

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Датский производитель энергосберегающего и другого промышленного оборудования Danfoss заключил соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией в пятницу. "Сегодня компания Danfoss сообщает,... "Сегодня компания Danfoss сообщает,... читать дальше

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Вопрос "потолка" цен на российскую нефть сложный, который займет некоторое время, но работа над этим вопросом ведется, заявил журналистам вчера в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС. "Есть обязательство. Но в техническом плане это довольно сложно, потому что нужно... "Есть обязательство. Но в техническом плане это довольно сложно, потому что нужно... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,7 тыс. случаев, госпитализированы более 1,3 тыс. человек, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 16 июля в РФ выявлено 4... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 561 млн 411 тыс. 948, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 367 тыс.... читать дальше

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Правительство РФ разрешило вкладывать до 50% размещённых средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Соответствующие поправки в постановление, определяющее порядок управления средствами фонда, опубликованы на официальном сайте правовой... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" присоединит к себе материнскую компанию - ПАО "Россети", сообщили обе структуры. "О реорганизации публичного акционерного общества "Российские сети" в форме присоединения к публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания Единой... "О реорганизации публичного акционерного общества "Российские сети" в форме присоединения к публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания Единой... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37422,077 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 279,022 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,657 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,5 руб., максимальный - 59,0525 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 56,5 руб., максимальный - 59,0525 руб. Было заключено... читать дальше

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