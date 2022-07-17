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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб., евро - 57,8851 руб.
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ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июне составила 0,35%
В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
Автоконцерны просят продлить специнвестконтракты
Руководители российских автоконцернов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным на ПМЭФ-2022 в июне просили продлить их действующие специнвестконтракты (СПИКи) на срок от двух до пяти лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. На...
 
Процедуру добровольного закрытия бизнеса правительство предлагает упростить
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры закрытия недействующих малых и средних предприятий (МСП): для этого будет достаточного одного заявления в налоговый орган. Изменения позволят владельцам недействующих компаний...
 
Банки не спешат увеличивать карточные лимиты
В июне банки выдали 1,66 млн кредитных карт общим лимитом 114,69 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился "Коммерсант". Это и в количественном, и в денежном выражении на 14% больше, чем месяцем ранее....
 
17 июля 2022 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб., евро - 57,8851 руб.

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17 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,81 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
17 июля 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб., евро - 57,8851 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с...
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16 июля 2022 года 17:48
Снижение производства сельхозпродукции в Белоруссии в 1-м полугодии составило 3%
Производство сельхозпродукции в Белоруссии сократилось на 3% в первом полугодии 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическом комитетом республики (Белстат).

"В первом полугодии 2022 г. в...    читать дальше
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16 июля 2022 года 16:57
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У Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн баррелей в сутки, заявил саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.

"Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим...    читать дальше
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16 июля 2022 года 16:03
S&P подтвердило рейтинги Белоруссии в инвалюте на уровне "СС/С"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пока не стало снижать рейтинги Белоруссии после попыток Минска выплатить купон по облигациям Belarus-27 в нацвалюте и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне "CC/C" сохранив их в...    читать дальше
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16 июля 2022 года 15:19
Рост экономики Азербайджана в 1-м полугодии составил 6,2%
ВВП Азербайджана в первом полугодии 2022 года вырос на л 6,2%, сообщил президент страны Ильхам Алиев. "Рост ВВП Азербайджана в первом полугодии составил 6,2%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 9,6%. Промпроизводство выросло на 2,1%, в том числе ненефтяное промпроизводство -...    читать дальше
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16 июля 2022 года 14:32
"Газпром" ждет от Siemens документы, позволяющие вывезти турбину "Северного потока" в Россию
"Газпром" официально обратился к компании Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" - отправной КС морского газопровода "Северный поток".

В заявлении российской компании говорится:...    читать дальше
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16 июля 2022 года 13:57
Правительство России упростило регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей
Правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Речь идёт о временной отмене одного из обязательных требований к...    читать дальше
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16 июля 2022 года 12:43
Датская Danfoss передает бизнес в России и Белоруссии местному менеджменту
Датский производитель энергосберегающего и другого промышленного оборудования Danfoss заключил соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией в пятницу.

"Сегодня компания Danfoss сообщает,...    читать дальше
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16 июля 2022 года 11:52
Работа над идеей "потолка" цен на нефть из РФ ведется, но это сложный процесс - источник в ЕС
Вопрос "потолка" цен на российскую нефть сложный, который займет некоторое время, но работа над этим вопросом ведется, заявил журналистам вчера в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

"Есть обязательство. Но в техническом плане это довольно сложно, потому что нужно...    читать дальше
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16 июля 2022 года 11:28
В России за сутки COVID-19 заболели 4,7 тыс. человек, умер 41 пациент
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,7 тыс. случаев, госпитализированы более 1,3 тыс. человек, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 16 июля в РФ выявлено 4...    читать дальше
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16 июля 2022 года 10:54
Число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило 561,4 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 561 млн 411 тыс. 948, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 367 тыс....    читать дальше
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16 июля 2022 года 10:25
Правительство разрешило вкладывать до 50% размещённых средств ФНБ в ОФЗ
Правительство РФ разрешило вкладывать до 50% размещённых средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Соответствующие поправки в постановление, определяющее порядок управления средствами фонда, опубликованы на официальном сайте правовой...    читать дальше
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16 июля 2022 года 09:35
"ФСК ЕЭС" присоединит к себе материнскую компанию "Россети"
ПАО "ФСК ЕЭС" присоединит к себе материнскую компанию - ПАО "Россети", сообщили обе структуры.

"О реорганизации публичного акционерного общества "Российские сети" в форме присоединения к публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания Единой...    читать дальше
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16 июля 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб., евро - 57,8851 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с...
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15 июля 2022 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 июля выросла на 0,75% и составила 37422,077 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37422,077 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 279,022 млрд руб., или на...
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15 июля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,657 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,657 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,5 руб., максимальный - 59,0525 руб. Было заключено...    читать дальше
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