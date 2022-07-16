ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 57,8323 руб., евро - 57,8851 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,81 коп.

16 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп.

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Объем белорусского экспорта на российский рынок вырос на 17% в первые месяцы 2022 года, рассказал министр экономики республики Александр Червяков. "Сальдо внешней торговли положительное, по итогам пяти месяцев оно превысило миллиард семьсот (белорусских рублей - ИФ).... "Сальдо внешней торговли положительное, по итогам пяти месяцев оно превысило миллиард семьсот (белорусских рублей - ИФ).... читать дальше

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Мэры 110 городов Италии, в том числе 10 важнейших агломераций, главы профсоюзов и бизнес-ассоциаций обратились с призывом к премьеру страны Марио Драги пересмотреть решение уйти в отставку. "Мы, мэры, кто обязан каждый день разбираться с проблемами, которые тревожат... "Мы, мэры, кто обязан каждый день разбираться с проблемами, которые тревожат... читать дальше

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Правительство РФ установило дополнительные квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха, сообщается на сайте кабинета министров. "Согласно подписанному постановлению, квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. т (ранее допустимый объём составлял 1,5 млн... читать дальше

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Правительство продолжает работу по формированию промышленных кластеров, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Новое решение касается создания особой экономической зоны (ОЭЗ) "Пермь". Соответствующее постановление подписал... читать дальше

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Ситуация с укреплением курса рубля изменится за счёт переориентации России на торговлю с нейтральными странами, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых... "Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых... читать дальше

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Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков и части акватории Авачинской губы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров. Это... читать дальше

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Сбербанк начал рефинансировать ипотечные кредиты, взятые клиентами банка весной 2022 года, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. "Сбербанк снижает ставки по действующим ипотечным кредитам, которые были взяты нашими клиентами с 1 марта по конец... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,6 тыс. случаев, госпитализированы более 700 человек, скончались 46 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 17 июля в РФ выявлено 4... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 561 млн 980 тыс. 103, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 368... читать дальше

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В ходе модернизации развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей предстоит построить и реконструировать 9,7 километров дорог. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. В настоящее время на объекте ведется... читать дальше

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Объем производства электрического оборудования в столице в январе - мае 2022 года увеличился более чем на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8323 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 57,8851 руб. По сравнению с...

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Производство сельхозпродукции в Белоруссии сократилось на 3% в первом полугодии 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическом комитетом республики (Белстат). "В первом полугодии 2022 г. в... "В первом полугодии 2022 г. в... читать дальше

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У Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн баррелей в сутки, заявил саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман. "Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим... "Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пока не стало снижать рейтинги Белоруссии после попыток Минска выплатить купон по облигациям Belarus-27 в нацвалюте и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне "CC/C" сохранив их в... читать дальше

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ВВП Азербайджана в первом полугодии 2022 года вырос на л 6,2%, сообщил президент страны Ильхам Алиев. "Рост ВВП Азербайджана в первом полугодии составил 6,2%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 9,6%. Промпроизводство выросло на 2,1%, в том числе ненефтяное промпроизводство -... читать дальше

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