Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,8325 руб.

Минимальный курс евро составил 56,995 руб., максимальный - 59,1825 руб. Было заключено 18423 сделки. Объем торгов составил 43594,29 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,96 руб. за евро.

15 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8325 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37422,077 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 279,022 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,657 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,5 руб., максимальный - 59,0525 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 56,5 руб., максимальный - 59,0525 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8325 руб. Минимальный курс евро составил 56,995 руб., максимальный - 59,1825 руб. Было заключено 18423... Минимальный курс евро составил 56,995 руб., максимальный - 59,1825 руб. Было заключено 18423... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5725 руб. Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,815 руб. Было заключено 34067 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,815 руб. Было заключено 34067 сделок.... читать дальше

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Американская Tesla Inc. может снизить цены на электромобили, если инфляция начнет замедляться, заявил глава и основатель компании Илон Маск в Twitter аккаунте. Месяцем ранее Tesla подняла цены на $6 тыс. сразу. До этого компания предпринимала аналогичную меру в... Месяцем ранее Tesla подняла цены на $6 тыс. сразу. До этого компания предпринимала аналогичную меру в... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил пятницу уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,24% и составил 2109,52 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,24% и составил 2109,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 4,27% - до 1161,53 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 4,27% - до 1161,53 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до апрельских минимумов в ожидании визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск подорожали на $2,61... Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск подорожали на $2,61... читать дальше

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Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект, который прописывает механизм информационного взаимодействия ЦБ и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт. Соответствующий документ был внесен в парламент на прошлой неделе. Согласно законопроекту,... Согласно законопроекту,... читать дальше

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По итогам 2-го квартала Deutsche Lufthansa AG получила положительную прибыль до вычета налоговых и процентных выплат и нарастила выручку более чем вдвое. Как сообщается в предварительном финотчете компании, она зафиксировала EBIT в диапазоне 350-400 млн евро. Во 2-м... Как сообщается в предварительном финотчете компании, она зафиксировала EBIT в диапазоне 350-400 млн евро. Во 2-м... читать дальше

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Контрактная система (включая, как госзакупки, так и закупки госкомпаний) требует кардинального обновления в соответствии с новыми геополитическими и экономическими условиями, заявила руководитель направления "Контрактная деятельность и комплаенс-стандарты" Фонда "Центр... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) стоит ускорить темпы подъема ключевой процентной ставки для борьбы с "упрямо высокой инфляцией", считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds... Ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5750 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6742 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,5 руб., максимальный - 59 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 56,5 руб., максимальный - 59 руб. Было заключено... читать дальше

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Сделка по продаже группы "Открытие" банку ВТБ будет закрыта до конца 2022 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года", - сказал Моисеев. "Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года", - сказал Моисеев. После введения санкций в отношении... После введения санкций в отношении... читать дальше

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Июльский индекс потребительского доверия в США подскочил до 51,1 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предыдущее значение было минимальным за время ведения... читать дальше

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Госдума в пятницу приняла в первом чтении и в целом закон, который сдвигает в текущем году с 15 сентября на 1 октября крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на трехлетний период. В этом году проект федерального закона о бюджете должен был быть... В этом году проект федерального закона о бюджете должен был быть... читать дальше

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Евросоюз предложил ввести новые меры, направленные на "поддержание и усиление эффективности" санкций против России, сообщает в пятницу Еврокомиссия. "Еврокомиссия сегодня приняла совместное предложение для нового пакета мер для поддержания и усиления эффективности шести... "Еврокомиссия сегодня приняла совместное предложение для нового пакета мер для поддержания и усиления эффективности шести... читать дальше

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